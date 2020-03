Betis: culpables y cómplices

Consulto el Oráculo de Delfos –que ahora se llama Internet- y me dice que el Real Betis es propiedad de 13.349 socios. Un 55% de las acciones del club están repartidas entre accionistas que poseen menos del 1% del capital social, mientras que el resto está muy repartido entre los actuales consejeros delegados, Ángel Haro y José Miguel López Catalán (que poseen un 9,5% cada uno). Joaquín Caro Ledesma posee un 3,5% y el porcentaje de José María Gallego ronda el 1%. El futbolista Joaquín Sánchez también compró en su día un 2% de las acciones, Lorenzo Serra se hizo con un 1% y el consejero Ozgur Unay elevó su participación al 1,2%.

Unay nació en Turquía en 1966 y reside en Sevilla desde 1991. Es ingeniero de caminos y copropietario de una empresa de su sector. En 2018 declaró a Diario de Sevilla: “primero fui presidente de la Fundación Heliópolis y desde hace año y medio formo parte del consejo de administración, que integramos un grupo de empresarios de una generación relativamente nueva y que creo que tenemos un proyecto de futuro para el Betis”. ¿El proyecto de futuro es el que ha llevado al Betis a la situación actual?

Me informa Mundo Deportivo que fuera del actual consejo los paquetes más significativos están en poder del expresidente Hugo Galera y el exconsejero Manuel Castaño, que controlan ambos algo más de un 7%. Manuel Ruiz de Lopera, que durante 25 años controló más del 51% del club, se quedó finalmente con un residual 0,8%. El actual presupuesto del Betis es de más de 126 millones de euros.

No tengo el gusto de conocer personalmente a todos estos caballeros, pero un ejercicio muy simple me lleva a concluir que dos personas –con sus simpatizantes accionistas- están controlando y hundiendo al Betis con sólo el 19 por ciento de las acciones y que los demás son cómplices del hecho por omisión de su deber de organizase y levantar la voz para “derrocar” a los incompetentes que encabezan la entidad, ¿o es que les da igual el escudo del Betis y tirar su dinero, sea poco o mucho?

Suele suceder que en casi todos los colectivos humanos unos pocos llevan la manija y los otros se dejan llevar por comodidad o intereses varios. Pero el Betis no está como para que ninguno de sus responsables directos mire la situación desde la barrera de una multitud accionarial que formó la que formó con Lopera para terminar en una situación que no es nueva este año.

No hace mucho, a Galera por un lado y a Castaño por otro los veía vociferar por los medios, ahora puede que se sientan mayores y no tengan ganas de gresca pero entonces para eso está el relevo generacional. ¿Y al PSOE tampoco le interesa moverles las poltronas a sus simpatizantes Haro y Catalán? Porque el 14 de febrero del año pasado Alejandro Delmás desde Diario 16.com me informaba de que “El Real Betis Balompié incluye en sus órganos directivos a tantos insignes apellidos del socialismo andaluz que se llegó a llamar al club de fútbol como «Consejería Real Betis». Y lo mismo hizo más tarde el sitio https://www.betisweb.com cuando tituló una crónica el 12 de junio de 2019 “La "Junta" de la Palmera. Haro, Catalán, el PSOE y Dos Hermanas”.

¿A nadie le interesa de verdad el futuro del Betis? ¿Lo van a dejar sumido en su naufragio con lo importante que es esta empresa para la visibilidad y prosperidad de Sevilla y lo metida que está en el corazón de millones de personas en todo el mundo?