Betis y Barça, ¡menuda diferencia!

No, por favor, no me digan que vaya comparación porque no me refiero a lo deportivo sino a los de arriba y a las aficiones. Voy a generalizar aunque no sea del todo justo porque en el Betis hay gente que está en estos tiempos y no en los de la tortilla en la caja de zapatos y el man que pierda de lugar en lugar por esos campos de tierra. La del Betis va de perdedora y resignada, debería cambiarse el chip y aceptar lo que es y sería más feliz: una afición para un equipo que todos los años se salvara de irse a segunda y poco más. Así ha sido siempre –y peor- hasta que el Sevilla ganó lo que ganó.

Comprobar que a estas alturas del campeonato el equipo va como va y que aún no ha estallado el Benito Villamarín es deprimente. Y no sólo no ha estallado sino que muchos mandan callar a los que estallan, se dejan llevar por las emociones y no por la razón que impera en los ganadores. Nadie vence en esta selva de asfalto que es la vida dejándose llevar por sentimentalismos y por precauciones que ya no sirven para nada.

Lo más grave de todo sucede allá arriba pero es coherente con lo de abajo. No hay una oposición seria y organizada que le saque los colores a Haro y Catalán donde hay que sacárselos, en el “Parlamento” del Betis que son los plenarios de accionistas y las reuniones de junta. Hasta mi admirado Javier León se queda en casa y no acude a ellas a pesar de que está todo el tiempo largando por Radio Sevilla lo mal que va la entidad y lo hace con argumentos de peso, irrefutables.

Los seres humanos –a nivel cotidiano- funcionan con el equilibrio del temor. Unos temen porque otros acechan y desean lo que poseen los que están al mando. Pero en el Betis, ¿dónde está esa dinámica? A una afición débil y dubitativa le corresponden unos mandatarios mediocres que se aprovechan de ella aunque ella sepa más de fútbol que ellos. Pero es medrosa y tiene en su ADN el complejo de inferioridad que le han dado los años, sabe que es un club importante pero no acaba de creérselo.

Lo del Barça es al revés. El presidente se pasa cien pueblos y ya hay unos cuantos de su estatus queriéndolo echar mientras que la afición ruge de forma unánime a pesar de ir los primeros en la tabla clasificatoria. Por eso uno es el Barça y el otro el Betis, no es que el Betis vaya a alcanzar al Barça en un plis plas pero al menos hay que aprender sobre todo de los grandes y menos de los pequeños, sólo aspirando a lo más alto se puede quedar uno en un sitio destacado aunque no sea en la cumbre.

El presidente del Barça ha denigrado a varios futbolistas y familiares para mantenerse en su puesto y de inmediato estalla el motín. El vicepresidente del Betis, José Miguel López Catalán -con la complicidad de Ángel Haro- humilla a Serra Ferrer, el único profesional que le ha sabido meter al club espíritu de ganador, y lo exilia a su tierra, mientras una parte de la afición se queja de boquilla y otra manda a callar a los que levantan la voz, al tiempo que en las alturas no hay grupo alguno que le cante las cuarenta en los lugares oficiales correspondientes a quienes dañan a la entidad que –no lo olvidemos- es también una empresa que debe ganar mercados, dinero y prestigio.

La diferencia no es de calidad en los equipos -eso no está en discusión porque sería absurdo- sino de mentalidad, no hay pugnas de poder cuando debería haberlas desde hace mucho tiempo. Y como no las hay, los que están ahí seguirán estando, echando al entrenador o fichando a más futbolistas, con la seguridad de que el estadio seguirá lleno. Son listos, se aprovechan del romanticismo de las masas, así actúa todo poder sin sombra que lo inquiete.