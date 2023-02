Biden avisa, Putin amenaza

Los medios de comunicación occidentales que son las voces de su amo supremo, señor Biden, cuando su señor da a entender a China o a Rusia que tiene pepinos nucleares y que los puede usar, publican, como La Vanguardia : “El presidente avisa a Pekín: “Si China amenaza la soberanía de EE.UU., actuaremos para proteger a nuestro país”. Eso ha sido por lo del globo que ha entrado a espiar -los chinos dicen que para ver cuándo llueve y cuando no- en el espacio aéreo norteamericano con el consiguiente derribo. Cuando el señor Putin se ve rodeado de bases de la OTAN desde las que un cohete nuclear puede alcanzar Moscú en pocos minutos y declara en la misma dirección que Biden, los medios de Biden escriben, tal como, verbigracia la CNN o El País : “Rusia amenaza con usar armas nucleares, ¿pero cuánto daño puede hacer?” (CNN); “Occidente se toma muy en serio las amenazas nucleares de Putin” (El País).

Ambos mandatarios han dicho lo mismo: nos defenderemos si vemos en peligro nuestros países, pero uno avisa (el que avisa no es traidor) y el otro amenaza. ¿Por qué este tratamiento informativo? Porque Rusia ha invadido Ucrania. ¿Repasamos la lista de países que Estados Unidos ha invadido en los siglos XX y XXI? No, no es porque Rusia haya invadido Ucrania, exactamente, sino porque a EEUU no le interesa una Europa fuerte, más poderosa que los propios EEUU, una UE con personalidad propia que se hubiera entendido con Rusia en asuntos comerciales. Si llega a aparecer este panorama, más China, ¿qué papel dominante poseerían los yanquis? Importante sí, muy importante, dominante absoluto, no. Y eso -con la connivencia de los poderes de la UE- es lo que tiene al mundo hoy en peligro nuclear: la lógica resistencia de una superpotencia a dejar de ser la primera del ranking, su soberbia, su orgullo, su estar acostumbrada a crecer y dominar bajo las balas y los obuses. Ella es el peligro y sus palmeros que son a la vez sus cómplices. O sea, nosotros, los padres y madres del niño que se hizo rico a nuestra costa -y con su esfuerzo, no lo dudo- sin manchar de sangre ni destruir su casa, empoderado por sus propios progenitores que nos sometemos a sus necesidades comerciales de vender armas, petróleo y gas aunque luego lance subvenciones que se llevan a su territorio a empresas europeas. Mientras nosotros nos matábamos en Europa, EEUU producía de todo, como ese cine en blanco y negro que vendía consumo, riqueza y lujos a través de intensas historias dramáticas.

Estados Unidos es para mí un país muy atractivo para estudiar la naturaleza humana. Lo admiro en aspectos como el científico y en eso de su pragmatismo que huye de burocracias y de prejuicios inútiles. Pero ha enfermado de tanto triunfo y se ha creído lo que no es. Ha olvidado que sus padres fundadores no eran todos ajenos a la Ilustración europea. Había de todo como Alexander Hamilton -esclavista y proteccionista-, el irresponsable John Jay o el racista James Madison. Sin embargo, John Adams se “fabricó” una religión muy personal usando su razón; Benjamin Franklin fue un gran opositor al autoritarismo político y religioso, defendió los valores científicos y tolerantes de la Ilustración así como el trabajo duro, el mérito y el espíritu comunitario; Thomas Jefferson fue un hombre de la Ilustración, defensor de la separación Iglesia-Estado; el primer presidente estadounidense, George Washington, aunque mantuvo esclavos en sus propiedades, le indicó en una carta a su contratador: «Si son buenos trabajadores, pueden ser de Asia, África o Europa, pueden ser musulmanes, judíos, cristianos o de cualquier secta, o pueden ser ateos», abriendo así el camino de la tolerancia y de la libertad religiosa y de pensamiento. Además, fue un destacado masón, condición que, a pesar de toda la polvareda que ha levantado y levanta en el mundo, supone un alto grado de libertad de pensamiento, creencias y ayudas mutuas.

La obsesión puritana y judía por el dinero como preeminencia ha llevado a EEUU a lo más alto y a lo más bajo. La ignorancia de la Historia y el olvido de su historia para sustituirlo todo por unas elevadas dosis de evasión consumista como fin casi exclusivo y no como medio, han conducido al país a la crisis interna de descomposición social que hoy vive y que ha dado lugar a movimientos como el protagonizado por Donald Trump frente al “matarlas callando” que representa el débil Joe Biden. Sin embargo, sigue sin encontrarse una posición firme y claramente europea a las veleidades posmodernas que emanan de USA. Y es que esa filosofía tan falsamente progresista acaba por invadirlo todo.