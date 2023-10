¡Bien por el Sevilla FC!

Hoy es lunes y el lunes se suele hablar bastante de fútbol y de deportes en general. Desde mis simpatías por el Betis, del que fui socio cuando jugaban Calderón, Cardeñosa y Gordillo -qué delicia-, saludo al Sevilla FC y lo felicito por el doble plantón a la directiva del Barcelona: en la comida prepartido y en el palco. Todos tenemos el derecho a la presunción de inocencia. Ahora bien, el Barcelona como entidad ha sido imputado por el posible soborno de árbitros “sobrecogedores”, es decir, que gustan de sobres extra para que el sonido de sus silbatos brote en color azulgrana. En tal caso, el Sevilla -que ha sufrido tales sonidos, como el Betis- está en su perfecto derecho de decir: “Ustedes serán o no culpables hasta que lo diga la Justicia, pero desde luego yo no me siento junto a alguien que está bajo sospecha ni deseo comer en su misma mesa”.

Ahora es el Barcelona, tal vez le toque al Madrid en otra ocasión. Delante de las narices de millones de personas los árbitros han beneficiado a uno y a otro. La misma jugada se penaliza o no según quién la protagonice, lo ha visto todo el mundo y lo han denunciado los periodistas deportivos en este caso de los medios sevillanos y de otros lugares. Miles de gargantas hace tiempo que vienen gritando aquello de: “Así, así, así gana el Madrid”. Y no pasa nada como tampoco sucede apenas nada si en el Nou Camp, Camp Nou o como quieran nombrarlo, arrojan una cabeza de cerdo al césped. Los “grandes”, además de ser grandes en dinero y en futbolistas, también reciben el empujón de determinados árbitros, lo hemos visto todos. Ahora el asunto ha llegado a la Justicia. Desde el punto de vista del observador el tema está claro, es una evidencia que no necesita ser demostrada, pero en una sociedad civilizada hay que dejar a la Justicia que pronuncie la última palabra. Mientras tanto, el Sevilla está en su derecho de no arrimarse a presuntos corruptos. Por si acaso.

Y nada de miedos. Sólo así los colegiados se pensarán un poco más cómo pitar o no pitar en un encuentro. Repito lo que digo en otras ocasiones: si hay dictadores en la vida es porque los demás lo permitimos. Es hora de decir “no” y el Sevilla FC lo ha dicho. Además, este tema tiene más calado. El Barcelona representa a ese separatismo sectario que nos trata de vagos, analfabetos, y se burla de algunas señas de identidad andaluzas. Es un separatismo fascista, supremacista, histórico perdedor ante el nacionalismo castellano. Yo veo este asunto del plantón sevillista como una defensa de esta tierra ante la inoperancia y la ausencia de políticos y hasta de grandes empresarios nativos que se partan la espalda por Andalucía. Ya está bien, ya está bien de insultar a una tierra como la andaluza que parece soportarlo todo.

Que el Barcelona se quede con sus ínfulas, sus jugadores, sus chulerías y sus posibles corrupciones. No se puede hacer el juego a quienes están acusados de pagar árbitros ni a quienes nos desprecian como comunidad autónoma. Si de lo que se trata ahora en España es de jugar a nacionalismos y separatismos no nos podemos quedar quietos aunque en Andalucía nunca hayamos querido separatismos pero tampoco humillaciones ni agravios comparativos. La decisión del Sevilla FC creo que va más allá de lo deportivo y me parece muy bien que la haya tomado un club, una sociedad, una empresa, gran empresa, que lleva el nombre de la ciudad donde vine al mundo y que es la capital indudable del sur de España y de Europa.

He dicho y siento cátedra. (Pitos, aplausos, abucheos, división de opiniones, pero el Barça se comió solo el pan tumaca y los rovellons a pesar de la mala pata de Sergio Ramos y la “manita” al Betis. Más vale derrotas coyunturales y solos, no vencidos, que en tan malas compañías).