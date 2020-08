Biografía de Amalia Molina

Acaba de aparecer una extensa y documentada biografía de Ángeles Cruzado, de Trigueros (Huelva), sobre una de las grandes artistas de Sevilla, Amalia Molina Pérez (Sevilla, 1885-Barcelona, 1956), cantante y bailaora de enorme fama en la primera mitad del siglo XX. Fui quien le aconsejó a la autora onubense de la biografía que la hiciera porque no me explicaba que no existiera. Se publicó una en 1916, de García Carraffa, cuyo original conservo, bastante interesante, pero hacía falta una que contara toda la vida de la gran artista aportando la documentación necesaria. Cruzado lo hace, pero sin mostrar ningún documento, solo catorce o quince fotografías mal reproducida. Da los datos de su partida de nacimiento y defunción, claro, pero creo que en una biografía es muy importante que el lector pueda ver esos documentos, y por supuesto titulares de prensa, cancioneros y carteles. Pocas artistas de su tiempo, como ella, salieron tanto en los periódicos y revistas del país, como demostró su biógrafo en 1916. Pero cada maestrito tiene su librito y la autora de Amalia Molina (1885-1956) memoria de una universal artista sevillana, la ha hecho como cree que debe de hacerse, de una manera fría y mecánica, cuando Amalia era pasional y de un carácter fuerte. Una sevillana pequeñita de cuerpo, hija de un lampistero, Manuel, y de una cigarrera, Teresa, que tenía medio metro más de cuerpo debajo de sus pies. Es una biografía sin alma, sin pellizco flamenco, pero con una documentación extraordinaria que la autora ordena perfectamente. Pocas cosas se han quedado por contar, desde su infancia y adolescencia en su Sevilla natal, hasta sus múltiples aventuras artísticas por el mundo llevando su arte por bandera. Quizá debería haber analizado su obra discográfica, porque es lo que dejó la artista, y haber publicado sus coplas, las letras de sus canciones. Una biografía de una cantante o cantaora, bailarina o bailaora no debe contar solo su agitada vida artística a base de datos de sus actuaciones, con mucho corta y pega de lo aparecido en la prensa, sino situar al biografiado en su tiempo y a partir de ahí, de sus comienzos, contar todo de una manera tan gráfica que parezca que los estamos viendo por una enorme ventana.