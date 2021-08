Bob Dylan denunciado 56 años después ¿Y ahora qué hacemos?

El año 1965, el que escribe, tenía 1 año. Como es lógico no recuerdo nada de lo que pasó durante ese primer año de vida. Pero tampoco soy capaz de recordar gran cosa de lo que pasó durante los 6 o 7 años siguientes. Pasó hace mucho tiempo, hace una vida entera. Todo lo que soy capaz de recordar forma parte de una especie de ensoñación, seguramente de idealización, que me permite pensar en una infancia feliz y en un mundo más que llevadero.

Una mujer ha denunciado a Bob Dylan por algo que ocurrió, según ella, el año 1965. Abusos sexuales, violencia física, drogas, violación... El representante de Dylan ha desmentido desde la primera a la última palabra.

Yo no sé si eso ocurrió o no y, además, no voy a jugar a la especulación estúpida. Tengo claro que pruebas no habrá ni una salvo la palabra de la mujer denunciante. Demostrar que es cierto lo que cuenta la mujer, que tenía 12 años en el momento que ocurrieron los hechos, se antoja imposible. Cualquier conjetura es irrelevante, absurda e innecesaria.

¿Debemos atender a este tipo de denuncias que se realizan más de 50 años después de ocurrir los hechos denunciados? ¿Por qué no se plantó en un juzgado esta mujer mucho antes? ¿Cuál de las palabras es más valiosa, la de la mujer que dice haber sido víctima de abusos o de violación, o la del cantante? ¿Dónde hay que poner el límite para que las cosas no se nos vayan de las manos?

Es posible que la denunciante, siendo niña, no tuviera ni conocimientos, ni medios económicos, ni apoyo suficiente para hacer la denuncia en aquel momento; pero han pasado muchos años y no se entiende bien que esa denuncia, que presenta ahora, no se materializase mucho antes. ¿Por qué no denunció hace 10 0 15 años?

Es bueno que se persiga a los violadores, maltratadores o a los que abusan de los niños y niñas. Es bueno y hay que hacerlo con rigor y con contundencia; si me apuran, sin piedad. Pero no sé si es tan bueno que demos crédito a asuntos que no cuentan con otra explicación que la de un testimonio personal de una de las partes. ¿Algunos de los que se lanzan como hienas y con el cuchillo entre los dientes contra los denunciados por abusos o violación, tienen claras las cosas; se atreven a dar por buena una denuncia como esta? Estos son asuntos muy serios y no se puede jugar con ellos.