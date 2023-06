Borja no es maricón, pero la cuestión es otra

En un mundo tan pacato tantas veces como el del fútbol, tan indisimuladamente machista y tantas veces aborregado, reflejo de una imponente parte de la sociedad, la lúcida campaña de Borja Iglesias a favor de la diferencia, de la frágil masculinidad y de apoyar a quienes lo necesitan no solo me parece fundamental contra la homofobia, sino contra esa cansina pregunta de quienes todos sabemos: ¿Y para cuándo el día de los hombres? Orgulloso me siento de que haya sido en el seno del Betis donde se ha vuelto a encender la bombilla. Ole con ole.

Claro que no es solo en el mundo del fútbol donde esa imagen del machito sin gracia se proyecta a todas horas, aunque sea en el caldo de cultivo futbolístico donde se recalienta la imagen a brochazo gordo de como tenemos que ser los hombres para ser tíos de verdad. Ahora comprendemos la estrategia del bolso en aquella boda y tantos otros gestos. Pero es que la campaña se basa en instantáneas ácidamente realistas que concatenan a continuación injustos comentarios que calan muy hondo, invisible, disimulada, ladinamente. Y especialmente en la especial percepción esponjosa de los más jóvenes, de los niños que interiorizan tan rápida como peligrosamente qué se entiende por ser hombre en una especie de primera división del término donde la hipócrita sociedad nos obliga a sobrevivir, seamos como seamos o sintamos como sintamos.

Hay quien no se acuerda ya de Javi Navarro, el futbolista que terminó su carrera en el Sevilla, pero tres lustros dan para avanzar mucho y también para hacer memoria de ese despropósito en el que tantas veces se convierte la barata rumorología de la barra de bar donde suelen montar tertulia los llamados tíos de verdad, esos que, con el tiempo, representarán el pedigrí troglodita que deberán evitar nuestros nietos en cualquier campo de la vida misma donde se juegue en serio un partido. Borja Iglesias no es maricón, y algunos habrán descansado, pero esa no es la cuestión, y hay que agradecerle que haya puesto el dedo en la llaga de la cuestión que sí es.