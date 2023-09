Borja Sémper y el PSOE en bloque han perdido la dignidad en el Congreso de los Diputados

Me suelo escandalizar con algunas de las cosas que ocurren en la política española y, otras veces, me apena asistir a espectáculos en los que hombres y mujeres dedicados a la política pierden la dignidad por seguir ocupando puestos que, en realidad, son una lacra para ellos.

Hoy, Borja Sémper diputado del PP )que ayer se atrevió a hablar en euskera contra todo pronóstico y contra la estrategia de su partido) contestaba a un diputado del PSOE que le recordaba su intervención y cómo su partido se opone al uso de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados; Sémper decía lo siguiente: “A mí a lo largo de mi vida me han intentado imponer en qué lengua hablar, cómo pensar y cómo vivir. Ni aquellos ni usted, nadie me va a decir a mí en qué lengua hablar”. Pero es penoso saber que ayer le dijeron sus compañeros de partido que nada de euskera y que él se lo ha tragado sin rechistar. Perder la dignidad por tan poco es triste. Borja Sémper es un buen tipo que ganaría mucho si se dedicara a la escritura (no lo hace nada mal) o a cualquier otra cosa que le ayudase a cumplir sus sueños (ninguna de esas cosas con las que sueña es hacer el ridículo y tragar sapos).

En junio de 2022, pasó una cosa muy graciosa en el Congreso de los Diputados (graciosa ahora porque en su momento no tuvo ninguna gracia). Los diputados del PSOE votaron en contra del uso de las lenguas cooficiales en el hemiciclo. Como lo oyen. En esa votación (votaron unidos a PP, Vox y Ciudadanos) se buscaba modificar el Reglamento del Congreso para que, en su artículo 6, reconociera el derecho a intervenir en sesiones parlamentarias en catalán, gallego, euskera, aragonés o asturianu, así como presentar distintos escritos en las lenguas cooficiales y propias del estado español. Además, la propuesta incluía la traducción simultánea de las intervenciones de los diputados y la publicación en el BOE en los distintos idiomas. El PSOE se opuso por considerar innecesario todo eso y un gasto absurdo. ¿No es esto algo completamente vergonzoso? ¿Se puede perder la dignidad como persona (los diputados y diputadas) de esta forma por un puñado de euros?

Sabiendo cosas como estas, no termino de entender cómo hay personas que defienden un partido u otro como si les fuera la vida en ello. No escarmentamos ni a la de tres. Y me escandaliza y me provoca una gran pena.