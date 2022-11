Borremos la historia

¿Se imaginan que borráramos de la historia todo lo que no nos gustara a cada uno. Lo hacemos en realidad desde que nacemos. Nos vamos quedando con los recuerdos que queremos y el cerebro también ayuda seleccionando a su antojo los que cree que nos van a hacer menos desgraciados. Lo malo viene cuando el Gobierno, el Estado, nos dice a los ciudadanos de qué tenemos que olvidarnos, en qué no debemos de creer o a quién tenemos que adorar. El que admire a Franco lo va a seguir haciendo quiera o no el Gobierno, porque cada uno es dueño de sus gustos o sentimientos de puertas para adentro. Hace unos días me decía un chaval de 17 años que no sabía quién era Queipo de Llano, que ahora se ha preocupado de saber quién fue y resulta que considera que tuvo una vida de película, y que fue un héroe. Entonces, ¿puede tener este chaval al general como héroe, como Pablo Iglesias, Irene Montero o Monedero tienen al Che Guevara o Hugo Chávez? En los cementerios municipales de España hay enterrados muchos criminales, que para unos serán héroes y para otros, villanos. El actual Gobierno podría empezar a exhumar cadáveres en ellos con la nueva ley de Memoria Democrática. Y el que salga de las próximas elecciones generales, también. Si ustedes sacáis a franquistas, nosotros a rojos. La periodista Ágels Barceló dijo anteayer que desde que Queipo no está en la Macarena, somos un país mejor. ¿Tan pronto? Pues ya verán cuando desentierren a Milans del Bosch y Moscardó, que serán los próximos. Si se dieran prisa, la merluza, los carabineros y el aceite de oliva nos podrían costar la mitad en Navidad. Ironías al margen, quiero pensar que sí, que vamos camino de ser un país mejor, con una democracia más fuerte, consolidada, pero no creo que sea por desenterrar cadáveres de generales franquistas, sino porque nuestra democracia va siendo más adulta, a pesar de estas chiquilladas. Puestos a borrar la historia, borrémosla. Pero no desatendamos los problemas reales de la gente por ajustarles las cuentas a los muertos.