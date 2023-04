Bosco es educado y los hijos de Raquel Bollo no lo son. Eso es todo

De todas las broncas, de todos los episodios bochornosos que se están produciendo en la edición de Supervivientes que estamos viendo en televisión (y no son pocos), creo que hay que quedarse con un asunto que resulta muy clarificador.

No son pocos los que viven de la televisión sin acumular más mérito que haber participado en un reality. Es una cosa inexplicable, pero los hay que no dan un palo al agua, que no estudian ni lo han hecho en su vida, que dedican su tiempo a ir de fiesta en fiesta, que buscan en el estercolero sentimental de otros asuntos con los que poder despellejar públicamente a víctimas que no saben que lo son... Son muchos los que viven del cuento y lo único que hacen es insultar, gritar, demostrar su ignorancia y su incultura más profunda, mendigar minutos de televisión y dejar claro que son carne de cañón televisivo porque quieren ganar dinero a toda costa, sin que sientan vergüenza alguna. Y parece que todos esos encuentran explicaciones y justificaciones a lo que hacen. Todo vale y todo puede servir si el objetivo es un rato de fama.

Los hijos de Raquel Bollo son maleducados, no saben hacer la o con un canuto, las ideas las podrían guardar en el fondo de un dedal y creen que eso de que las esencias más valiosas se venden en frasquitos pequeños se puede aplicar para su pensamiento (no saben que las grandes ideas son enormes y ocupan un espacio muy considerable). Son memos, actúan como pandilleros, tienen un fondo más que discutible y se mueven como alimañas para expulsar compañeros y encontrar contenidos televisivos. Son dos alhajas. Pero su madre, Raquel Bollo, dice: «Mis hijos están perdiendo las formas porque son vírgenes en los realities». Es decir, Raquel Bollo cree que si intervienes en televisión tienes un plazo razonable de tiempo en el que puedes insultar, perseguir o conspirar contra otros. Cree Raquel Bollo que sus hijos son víctimas del modelo televisivo en el que participan. No puedo estar más de acuerdo con la contestación que le dio el periodista Aurelio Manzano: «Para Bosco también es su primer reality y no tiene tan malas formas como las tiene Manuel». Bosco es otro participante del programa.

No es verdad que sean víctimas estos dos zoquetes. Lo cierto es que son barriobajeros y maleducados. Eso es todo. Y ya está bien de dar voz a macarras, golfos y vagos. Ya está bien.

Por cierto, algún día habrá que centrar la atención en ese afán de algunas marcas (suelen ser cutres, eso es verdad) por aparecer en redes al amparo de estos mequetrefes que aparecen en la televisión diciendo idioteces y demostrando que ser tonto es rentable. ¿Cómo un hotel te deja la habitación gratis a cambio de una foto en Instagram? ¿Saben esos establecimientos que los seguidores de esos famosetes son como sus ídolos? ¿No es una trampa mortal todo esto? La publicidad realizada con lo cutre te hace cutre.