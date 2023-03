Bosco es la bocanada de aire fresco de Supervivientes

¿Hay esperanza en el mundo de los realities? Sí, radicalmente sí. Con esta nueva edición de Supervivientes, que ya se puede ver en Tele5, ha llegado una bocanada de aire fresco, se llama Bosco es educado, divertido y lleva dentro un punto de locura canalla que resulta maravilloso.

Bosco Martínez-Bordiú es sobrino del famosísimo Pocholo Martínez-Bordiú. Es el participante más joven de la edición y fue el que realizó el mejor salto desde el helicóptero de la historia del programa. Sabía que no debía hacerlo aunque la sanción le dio lo mismo y saltó haciendo un mortal. Es el más joven de la edición y el ha querido ligar desde el primer momento; sin babosear, por cierto. Adara Molinero y Raquel Arias han sido las mujeres en las que se ha fijado el joven y no ha dudado en dejarse ver. De momento no se ha comido una rosca aunque no se descarta nada dadas las crcunstancias.

Dice que le van los retos y que la única marcha posible es ir a tope. Pero demuestra que su educación es exquisita y que el hambre no hace que pierda los papeles metiendo la cabeza en una montaña de pasta con tomate. Él come tranquilamente, erguido y saludando al personal. Lo de hacer el guarro frente a un plato no le va tanto como los retos.