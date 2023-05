Burlando a Geras

Últimamente se ha puesto de moda el término “midorexia” que se refiere al miedo o reticencia que sienten algunas personas ante el hecho de cumplir años, vamos, lo que viene siendo tener fobia a la edad... Aunque la “midorexia” parece un término moderno, la realidad que describe “viene de largo” puesto que el sentir respeto por el paso de los años es una preocupación humana desde la noche de los tiempos. Ya los egipcios buscaban soluciones para prolongar la juventud, alabando, por ejemplo, las virtudes de la sábila (aloe vera) usada por reinas como Cleopatra o Nefertiti para mantener y potenciar su belleza e incluso utilizada para la conservación de las momias.

Amantes de la libertad y de la belleza

Es curioso... ¿Te has dado cuenta de que cuando somos niños estamos deseando cumplir años y que cuando somos adultos casi que preferimos quitárnoslos? Resulta paradójico constatar como el propio transcurrir temporal modifica nuestro criterio. Y es que cuando somos niños ansiamos la libertad de los adultos para “hacer lo que queramos”, pensamos que la vida madura será como una fiesta donde no hay cole, vuelves a tu casa cuando quieres y si no te apetecen las lentejas ¡pues no te las comes! (y nadie te las guarda para la cena); unos añitos más tarde te ríes pensando en ello, te das cuenta de que la vida no es precisamente una fiesta (aunque tiene sus momentos chulos) y suspiras diciendo: “¡ay, bendito cole!”, rememorando esos recreos que siempre parecían demasiado cortos...

¿Recuerdas aquello de “no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes”? Pues eso nos sucede con el paso de los años. De niños, tenemos toooodo el tiempo del mundo, pero nuestra capacidad de decidir y de hacer está bastante condicionada; sin embargo, de adultos, contamos con plena capacidad de decisión sobre nuestras vidas pero en nuestro haber hay menos tiempo y ese “menos” se puede traducir en nuestro físico, en nuestra mente y en nuestro corazón (los más afortunados seguimos conservando el mismo espíritu que de niños). Quizás lo que nos sucede es que somos amantes de la libertad (controlar nuestra propia vida) y de la belleza (conservar nuestra mejor versión: física, mental y emocional).

El corredor más hábil y sus zapatillas

En la mitología griega, Geras era el Dios de la vejez, representado como un anciano arrugado y encorvado, viéndolo de esta manera no parece infundir mucho temor y aun así, somos nosotros los que le otorgamos su importancia puesto que pasamos buena parte de nuestra existencia intentando huir de él... ¡Pero si los ancianos no pueden correr! Bueno, en realidad, el tranquilo de Geras no lo necesita, su sabiduría (uno de los regalos del paso del tiempo) le revela que el tiempo siempre es el “corredor más hábil” pero... ¡Las zapatillas que calce dependen de ti! Verás, el tiempo pasa para todos pero el apellido de ese tiempo... ¡Está en tus manos! Piénsalo: tiempo divertido, tiempo de calidad, tiempo de aprender, tiempo de esperar, tiempo de progresar, tiempo de reflexionar...

Metamorfósis filantrópica

En el lado opuesto de la “mesa temporal” de Geras se sienta Hebe, la diosa griega de la juventud. Hebe es representada como una hermosa mujer, con un vestido sin mangas y sujetando una vasija dorada que contiene néctar para los dioses. Su aspecto es totalmente el contrario al de Geras, nadie quiere huir de ella, muy al contrario, todos desean sentarse a su lado y sin embargo, todos parecemos olvidar que se trata de las dos caras de la misma moneda, de la misma realidad: la humana.

Pasarse la vida intentando burlar a Geras (dios de la vejez) es una pérdida de tiempo, lo mismo que intentar estar siempre sentados al lado de Hebe (diosa de la juventud), ¿no sería lo más sano y productivo hacer un pacto entre ambos? De modo que ambos compartan, acepten y disfruten de sus maravillosas cualidades... Y es que la vejez puede ser bella y la juventud aprender a ser sabia; el paso del tiempo puede ser divertido y los jóvenes nos pueden sorprender con sus reflexiones... Y, ¿cuál sería el fruto de este pacto Geras – Hebe? Pues la emocionante “metamorfósis filantrópica” (en su sentido más literal)... Cuando aceptamos, disfrutamos y aprovechamos cada uno de nuestros años y ya no huimos de Geras sino que lo abrazamos con todo nuestro cariño (y en ese abrazo volvemos a encontrar nuestra alegría de niños) nos convertimos en singulares “filántropos” en su acepción más original: nos transformamos en amigos de lo humano, nos reconciliamos con nosotros mismos.