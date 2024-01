Caer en la misma piedra

“El ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra”, decía el refrán. ¿Una? Y dos y tres y trescientas. Lo estamos viendo en la política actual y los políticos correspondientes. Sacar verdades es una ventaja que tiene el ser humano. Pero “una” verdad no es suficiente por sí misma. Existe también la ecuanimidad, aunque algunos no lo saben o se niegan a saberlo. Por ejemplo, la ecuanimidad exige ser comedidos para evitar errores que puedan llegar a horrores. Es grave, muy grave, olvidarse de la imparcialidad, de ser equitativos, rectos, razonados. España no se va a romper ni se desprestigia porque dos familias se pongan de acuerdo ante una autoridad neutral, aunque esa autoridad no sea española. Después de todo las discusiones sólo se pueden arbitrar desde la buena voluntad, desde el interés por llegar efectivamente a un acuerdo positivo, porque cuando hacemos crítica nos obligamos a ser ecuánimes en vez de atacar siempre al que no es de nuestra misma y servil opinión, y callar como un fallecido ante los que sí son afines, por más burradas que puedan cometer. Porque decir, entre otras cosas que promueven un golpe de Estado “desde la Constitución” más que burrada es un grave problema. Los alemanes todavía se arrepienten de su actitud y de los crímenes perpetrados entre 1934 y 1944.

España no se rompe por acudir a un mediador objetivo e imparcial, ni por hacer un referéndum, que los referéndum son la mejor muestra de democracia porque permiten conocer las ideas y los deseos de todos, ni siquiera por el fallido del 1 de octubre. En el próximo posible aunque poco probable, ambas partes, partidos catalanistas y gobierno, se reúnen porque el diálogo es la mayor virtud aunque a veces también sea la más ignorada. Hablar y permitir hablar, eso es democracia, lo contrario de intentar resolver a palos las diferencias. Fundamentalmente porque eso no ayuda, al contrario enquista el problema y crea oposición en ambos sentidos. Ni por juzgar y condenar, no en función del acto sino de quien lo realice. Nada hay más negativo ni peligroso que “unos” condenen a “los otros” por hacer lo mismo en lo que ellos han reiterado. Acusar de “golpismo”, además de una burda patraña, porque no hay nada de golpismo en pedir la independencia, quizá sólo pretenda ocultar el verdadero golpismo que ellos han demostrado, al reclamar la intervención del ejército. Sí lo hay en sacar a los exaltados, en darles un espacio para que puedan manifestar su egocéntrico totalitarismo.

España ya está rota. La han roto los desequilibrios, creados y mantenidos por los gobiernos anteriores y actuales, por el gran capital que impone sus propios intereses como norma, con el apoyo de los partidos más votados y por el populismo que promociona la insurrección con la mala intención de provocar un golpe de Estado. Hay una Constitución a cumplir y si uno o varios grupos políticos no están de acuerdo con ella, su deber es intentar renovarlaPor muy nacionalistas-españoles que muchos puedan ser, se comprende el miedo a que una Comunidad se independice, pero eso no autoriza un golpe de Estado de los de verdad, de los apoyados en tanques y fusiles, única forma de poder hablar de golpe y de golpismo, porque todo lo demás no lo es. Lo peor es que llamen “golpistas” a otros, quienes han llegado a pedirlo abiertamente, con toda su carga explosiva. La amnistía es un medio de gracia, reservado al gobierno porque no se enumera en la Constitución. Podrá tener inconvenientes, podrá haber muchas opiniones en contra, la opinión es un derecho pero no necesariamente una verdad. La verdad no es una opinión.

El futuro de España se debería estar tratando dentro si existiera una actitud para el diálogo que apartara tópicos, actitudes totalitarias y mentiras. Un referéndum no puede “romper” nada, porque en él hay dos opciones y cualquiera de las dos puede ganar o perder. Y quedar en empate, que también sería una derrota para la parte reclamante y una victoria para los contrarios al referéndum. Y, si como pregonaba el gobierno en aquel momento, “el referéndum no va a prosperar” ¿por qué lo prohibieron? ¿Por qué no dejaron que se estrellara? Eso ha ocurrido en Escocia y en Quebec y sólo han conseguido que disminuya el número de partidarios de la independencia.

Otra cosa es la ambición, un vicio por desgracia muy frecuente entre los humanos. Poca gente no quiere elevarse a su máximo nivel, aunque ese nivel sea el de incompetencia, como reza “El principio de Peter”. Ser ambicioso es algo muy normal, demasiado, aunque pueda perjudicar a muchos, incluidos los propios ambiciosos. Pero no existe medicina contra la ambición a ningún nivel, no hay más elementos para combatirla que evitar verla en ambos bandos. Porque verla sólo en uno es una forma de apoyar. Y quien la apoya la insurrección armada en alguna ocasión pierde su derecho a ser crítico en otros momentos.