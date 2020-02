Cagarse en Dios

Desde pequeñito estoy oyendo a personas exclamar eso de “me cago en Dios”. Se define como blasfemia, pero vamos progresando y cuando nos cagamos en Dios a conciencia nos cagamos en ese progreso, antes te torturaban o te quemaban en la hoguera, ahora pueden ser sólo un par de meses como le pasó a El Cabrero en 1982. Pero el caso de El Cabrero no tiene nada que ver con el de Willy Toledo porque lo de El Cabrero es cultura popular sin malicia y Toledo lo hace con premeditación y alevosía, debe estar encabronado por asuntos más profundos que los que a primera vista se observan: su oposición al sistema.

El recurso a lo anticristiano es reaccionario ya de por sí, eso de meter un cristo en un microondas como hizo Javier Krahe o las escenografías críticas que se han llevado a cabo en diversos carnavales es una vulgaridad, una manera fácil para intentar ser importante o dárselas de provocador y de progresista cuando es una simple muestra de rebeldía infantil a base de endosarle palos a los símbolos en los que se basa nuestra civilización. Si se desea criticar, hágase en plan Lutero que con sus 95 tesis clavadas en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg en 1517 cambió la Historia y provocó que hoy los protestantes alemanes y holandeses nos digan a los españoles que malgastamos el dinero público y que mientras ellos celebran las primeras comuniones de una manera más bien austera nosotros nos las tomamos como si fueran una boda en miniatura y vivimos por encima de nuestras posibilidades.

Yo soy ateo, pero desde hace muchos años no me hace ninguna gracia ni me parece que uno sea de izquierdas o de pensamiento progresista por sacar a la calle la procesión del coño insumiso o defecarse en la divinidad por parte de un Willy Toledo que le hace más mal que bien a su causa. En la resistencia contra Franco y contra el capitalismo los cristianos han tenido y tienen un papel decisivo. Durante el franquismo, el movimiento llamado Cristianos por el Socialismo estaba en primera línea de batalla. El padre José María de Llanos –colaborador de El Correo de Andalucía- andaba por Madrid siempre por barrios obreros y en Sevilla estaban el cura Diamantino García en la Sierra Sur con sus jornaleros y el padre Casasola en barrios obreros de la ciudad. En Nicaragua, la revolución sandinista de los años 80 fue protagonizada en gran medida por curas –Ernesto Cardenal al frente, como ministro de cultura- y por poetas, el mismo Cardenal es un destacado creador lírico. A Monseñor Romero –el obispo de los pobres- lo asesinaron en 1980 de un tiro en la espalda en El Salvador mientras oficiaba misa. El Papa Francisco ha llegado a decir que prefiere a un comunista coherente que a un cristiano hipócrita.

Estos presuntos progresistas ayer quemaban iglesias y hoy, como no pueden, dicen y hacen idioteces, se tiran piedras contra su propio tejado cultural y eso es ser idiotas absolutos porque cuando se quema una iglesia o se representan -como se representan- determinadas escenas y se pretende insultar creencias no se está atentando contra una religión sino contra toda una cultura que nos ha costado mucha sangre construir y que es la que ha edificado el mundo moderno, con todos sus grandes defectos que por supuesto los tiene y gracias a la autocrítica –no a las bufonadas- esa cultura ha avanzado.

Existen otras culturas inmovilistas a las que cuestionar abiertamente, pero para eso estos progres de salón no tienen ni bemoles ni ovarios porque les pueden los prejuicios y la debilidad, lo hacen contra su cultura porque saben que, gracias a que ha llegado a ser tolerante, no van a correr excesivo peligro. Eso sí, no vale la pena ni juzgarlos en los tribunales ni meterlos en la cárcel, son simples berrinches que ya se les pasarán; igual que a los niños, no hay que echarles cuenta, que lloren que ya se cansarán. Recuerden que no insulta el que quiere sino el que puede y estos no tienen categoría para insultar, me imagino que las personas que creen en Dios no supondrán que Dios se va a enfadar por las ocurrencias de un Willy Toledo cualquiera. Joder, que ya está bien de ofuscaciones, berrinches y matanzas con el argumento de Dios sí o Dios no, que cada cual piense y crea lo que le parezca oportuno y a vivir y dejar vivir.