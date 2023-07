Hay muchos motivos para odiar las campañas electorales, pero el principal de todos es la paliza que nos dan a los ciudadanos los partidos y las televisiones. Todavía no he visto ninguno de estos espacios desmenuzando los programas electorales de los distintos candidatos y partidos. Son generalmente espacios para el enfrentamiento, con políticos y politólogos puestos para eso. Saben que los contertulios están puestos por los propios partidos, como confesó un día, sin saber que lo estaban grabando, el socialista Antonio Manuel Carmona, hoy forrándose en Iberdrola. A este se le apareció la luz de verdad. Se habrán fijado ya cómo estos politólogos televisivos no dejan el móvil atrás, porque por ahí es por donde reciben los mensajes de lo que tienen que decir en cada momento. Que Feijóo da un dato, todos mirando el móvil a ver si les dicen desde Ferraz que no es cierto, para dejarlo en evidencia en directo ante dos o tres millones de televidentes.

Luego están los que apoyan a un determinado candidato en las redes sociales, que son fichados en las teles públicas o privadas. Estos están todo el día poniendo verdes a Sánchez o a Feijóo en Facebook o Twitter, depende de dónde vengan las prebendas. Es como si al ciudadano hubiera que dárselo todo cocinado, como si fuera tonto. Evitan por todos los medios que pensemos por nuestra cuenta y que podamos tomar decisiones que les afecten. Por eso no hablan apenas de los programas electorales en estas tertulias. Tú me escuchas a mí y votas lo que yo te diga, que para eso soy el experto. Fíate de Rosa Villacastín, que está todo el día criticando a la derecha porque su candidato es Sánchez, como ha dicho ella misma. Entre esto y las encuestas, el ciudadano está mareado y al final no va a votar. Millones de personas no votan ya en este país. Mejor para ellos, porque es más fácil manejar a un electorado reducido, como lo es conducir una manada corta de borregos.