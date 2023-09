Canal Sur y el Concurso de Granada

Canal Sur Televisión emite esta noche un documental sobre el Concurso de Cante Jondo de Granada (1922), pero a las 2: 15 de la madrugada para que apenas lo vea nadie. Así, cuando alguien presenta un proyecto de flamenco tienen argumentos para decir que nuestro arte es minoritario y que no interesa. Pero con independencia de esto, que es grave, es francamente inexplicable que entre los invitados a opinar sobre el certamen de Falla y Lorca no estén Gregorio Valderrama y Luis Javier Vázquez Morilla, que han publicado ambos dos estupendos libros sobre el concurso y, en el caso de Luis Javier, de Morón de la Frontera, la vida de uno de los dos ganadores, el moronero Diego Bermúdez Cala El Tenazas. Gregorio Valderrama fue invitado a la presentación del documental en Granada, que fue hace un año, pero no para que hablara sino para que asistiera al estreno. En el caso del investigador moronero ni siquiera fue invitado, cuando publicó su fantástico y documentado libro en 2015, o sea hace ocho años. Lo irán a poner a esa hora tan poco apropiada para que no veamos los muchos errores del documental, según me cuentan. Habrá que verlo esta noche para poder opinar con propiedad.

Lo de Canal Sur con el flamenco, en general, es un desastre. Ya denunciamos hace un tiempo que para grabar los festivales de verano utilizaban a un aficionado jubilado de La Algaba, Juan Cabrera Gómez, en vez de a un técnico de sonido de la casa. Pero con ser grave esto, es una simple anécdota. Lo verdaderamente lamentable es que La Nuestra –la de ellos– no tenga un programa fijo todo el año, como tienen uno de toros, Toros para todos, que además es bueno, sobre todo didáctico. Los andaluces hemos sufrido programas malos, como el de José Luis Montoya o el de Lalo Guerrero, que costaron una pasta. Cuando emiten un documental lo hacen a una hora inexplicable, como en esta ocasión. Y ya que nos referimos a cosas inexplicables, es bueno que sepan que Tesela hizo un estupendo documental sobre la vida y la obra de la Niña de los Peines, que se estrenó hace ya dos años en Sevilla, en plena pandemia, y que duerme el sueño de los justos en un cajón. Estarán esperando a que mueran de viejo algunos de los que participaron. ¿Qué hemos hecho los andaluces para tener que soportar esto? Me refiero a que nuestra televisión pública maltrate de esta manera algo tan nuestro y valioso.