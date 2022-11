¿Cómo se manifiesta ese CARIÑO? posiblemente estés pensando en besos y abrazos (que también) pero el CARIÑO se nota en los detalles: en los guisos de tu madre, en ese «¡abrígate, no cojas frío en la calle!», en el contacto diario, en tener conversaciones que no duran precisamente medio telediario, en jugar con los peques, en ayudar a tu mascota a encontrar su pelota, en hacer sonreír a la otra persona y asegurarte de que su buen ánimo asoma, en prestar un paraguas cuando llueve, en recordar un cumpleaños... El CARIÑO es como el agua: cambia de forma y alimenta la vida.

Ése es precisamente uno de los efectos secundarios del CARIÑO: el agradecimiento. Ya lo dice el sabio refranero: «De bien nacidos, el ser agradecidos» y es que ese sentimiento de gratitud provocado por los detalles del CARIÑO es el cimiento de la sinergia relacional porque cuanto más agradeces, ¡más creces! (en todos los sentidos: personal, profesional, emocional y humanamente). El CARIÑO y el agradecimiento tienen la capacidad de llenar de valor el presente y de allanar el terreno al futuro, ¡el agradecer y el querer aportan luz hasta en los instantes más oscuros!

La semana pasada experimenté una auténtica «avalancha de CARIÑO». Tuve la oportunidad de participar, junto a otros grandes profesionales, en el programa «Entre Amigos» de El Toro TV. Se propuso un concurso para elegir al entrevistado favorito y únicamente había unas horas para votar por el Facebook (cada «me gusta» equivalía a un voto). Finalmente quedé segunda (¡felicidades a Ismael Gil, el más votado con 350 votos!) pero conseguí 328 votos y 48 comentarios... ¡Súper cariñosos! Me votaron amigos, familia, clientas, conocidos y ¡hasta desconocidos! Muchos me ponían whatsapp y me preguntaban: «¿cómo vamos, hemos ganado ya?», ¡me sentía como en Eurovisión! Habían hecho de la votación algo suyo y ¡eso es algo muuuy chulo!, le pasaban el enlace a sus maridos, sus hijos, compañeros... ¡Aquello parecía la final de La Champions! Se generó una conexión... ¡brutal! Y, aunque oficialmente quedé segunda, con este tipo de entrega ¡mi agradecimiento iba a más de 500 megas! Verdaderamente, me hicieron sentir triunfadora.

El CARIÑO es un valiosísimo regalo, para mí fue un honor total recibirlo ¡GRACIAS a todos los que hicísteis que mi ánimo pusiera CARa de nIÑO!