Carlos Herrera, Sánchez y Feijóo

Como el PP está casi hibernado desde que lo dejó helado el asunto Casado-Ayuso alguien tiene que defender al partido de Feijóo y a la derecha española en general, incluyendo a la Casa Real. Menudo favor le deben ahora y antes los militantes y seguidores de esa derecha al comunicador Carlos Herrera que desde la COPE está cubriendo el desierto presencial y el absentismo público del PP. No será la primera ni la última vez que la comunicación acompañe o tome el relevo o cubra los huecos que la política deja. En especial en España, los medios más influyentes se hallan fuertemente politizados, apoyando al PP, al PP-Vox, al PSOE o al PSOE-Podemos. De esa dinámica surge el que llamo mensaje coyuntural que es un reparto “bipartidista” de audiencias, en el fondo una estrategia mercantil para hacerle llegar a los públicos aquello que desean oír, ver y leer. Hay otro mensaje, el estructural, en el que medios aparentemente de izquierdas y otros considerados de derechas, unifican sustancialmente sus mensajes cuando lo ordena la estructura de poder occidental mundial, como es el caso de este momento con la guerra de Ucrania que permite “uniformar” esencialmente los mensajes de La Sexta, Abc, Eldiario.es o la citada COPE.

A pesar de que, como es de rigor, la guerra ocupe extensos espacios, la pugna española entre gubernamentales y antigubernamentales debe seguir y así lo ha entendido Herrera que continúa con sus ataques durísimos a Pedro Sánchez, unos ataques que parecen tener muy cabreado al propio Sánchez y es que van más allá de la crítica para llegar a ofensas e insultos graves. Claro que el comportamiento de Sánchez se lo ha puesto a huevo a Herrera para que éste lo acuse de no tener autoridad moral, por ejemplo, para pedirle al rey emérito que ofrezca unas explicaciones al pueblo español que no le ha pedido al monarca la Fiscalía. Herrera sostiene que Sánchez esconde muchas explicaciones que no ha dado a la gente y sin duda tiene razón el comunicador de la COPE. Yo, como profesor universitario, me quedo con la tesis supuestamente plagiada y elaborada a la ligera por Sánchez con lo cual ni es tesis ni es nada. Conozco ese tema, he dirigido unas treinta tesis y he sido miembro y presidente de numerosos tribunales de tesis y les digo que estoy seguro de que quien elabora una tesis de esa forma es capaz de todo o, por lo menos, apunta maneras de listo escalador social a cualquier precio.

Claro que el señor Sánchez podría contestarle a Herrera que él no será santo de la devoción del presentador de la COPE pero sí es su presidente por voluntad popular y por ello el señor Herrera debería moderar su lenguaje y además, como presidente, puede exigirle al rey emérito que nos ofrezca esas explicaciones a la plebe ya que sigue existiendo separación de poderes, ¿verdad? La Fiscalía que diga lo que le corresponda y el presidente del Ejecutivo lo que crea él que le compete decir.

La verdad es que a mí todas estas batallitas me distraen bastante, me parece que cuando la cosa se pone tan candente los miembros de la alta política y los creadores de opinión pública como el señor Herrera o la señora Barceló, de la SER, deberían medirse con los políticos en TVE. Por separado. Pablo Casado, en lugar de ir a la COPE al calor de Herrera, debió ir a TVE y colocarse frente a periodistas pro y antigubernamentales. Aun así, Casado estaba tan mal asesorado y metió tanto la pata que a Carlos Herrera le bastaron unas pocas preguntas para desmontarlo. Sánchez tendría que hacer lo mismo, el periodismo es el intermediario entre los ciudadanos y el poder, que vaya a TVE y allí se mida con periodistas amigos y enemigos. Uno de ellos, Carlos Herrera.

Mientras esto no sucede -porque no sucederá- a ver si Feijóo despierta y nos dice lo que piensa hacer con su partido y con el solar patrio porque Herrera no va a estar siempre cubriéndole las espaldas, Herrera tiene otras obligaciones con sus oyentes, imagino. A ver si Feijóo se va ganando el puesto en el congreso de Sevilla donde el pescado está vendido. Hay que guardar las formas, pero no bajo siete llaves.

Por cierto, dicho sea de paso, los análisis que Herrera lleva a término a las 6, 7 y 8 de la mañana me gustan, ya sé que los proyecta sobre la base de su línea editorial, pero me refiero a que ese periodismo interpretativo, explicativo, es el periodismo más acertado, el que estimo más serio, se aplique en la COPE, en la SER o donde sea. El otro, el de los titulares anzuelo, es mero pasatiempo, ni sé si llamarlo periodismo en lugar de curiosidades, como a veces lo llamaban algunos medios escritos de papel. Porque no es nada realmente nuevo.