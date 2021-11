Carlos Herrera, sí. ¿Pasa algo?

Entre otras cosas, España se caracteriza por ser un país en el que cualquiera se atreve a decirte a qué partido tienes que votar, de qué equipo de fútbol tienes que ser, qué carne tienes que comer, en qué religión deberías refugiarte o qué programa de radio debes escuchar cada mañana al despertarte. Tenemos nuestro propio concepto de la libertad individual, sin duda. Soy un fiel seguidor del programa Herrera en Cope, de Carlos Herrera, periodista que me presentó hace muchos años el cantaor de flamenco Vicente Soto Sordera. El maestro jerezano Vino a Sevilla a presentar Jondo espejo gitano, uno de sus discos, con el entrañable Pedro Atienza, y ahí se produjo el encuentro. Entonces, Herrera estaba luchando bastante por el género de la copla y le pedí que hiciera lo mismo por el flamenco, que es una de sus grandes pasiones. Y cuando se ha encartado, el gran periodista andaluz ha apostado por este arte tan nuestro. Cuando entrevista en su programa a algún artista flamenco, al día siguiente no se habla de otra cosa en los mentideros jondos. Lo bueno de Herrera es que, aunque tiene sus gustos, es muy ecuánime y lo mismo entrevista a Paco Cepero que a Pitingo, al que tuvo ayer de invitado en el programa para anunciar que el artista de Ayamonte se va a América para llevar a cabo un interesante proyecto musical con el gran Manuel Alejandro. Su programa es crítico, con grandes contertulios, divertido y valiente. Pues algún amigo se ha alejado de mí por confesar que soy un fósforo herrerista, aunque alguna vez he sido también crítico con el programa. Hace unos días alguien de un ayuntamiento andaluz me dijo que dejaron de llamarme para presentar su festival de verano por criticar a Pedro Sánchez y confesarme seguidor de Herrera en Cope. O sea, por ser un maldito facha de mal gusto. Verás cuando se enteren que además leo Abc y El Debate, y que casi todas las noches veo El Cascabel, la tertulia de Trece, la televisión de la Iglesia. También sigo cada sábado el debate político de La Sexta, que es como un nuevo ministerio del Gobierno de Sánchez. Es decir, como soy un hombre libre, sin dueño, hago siempre lo que me apetece sin importarme lo más mínimo qué pueden pensar de mí quienes se han creído que la libertad es solo cosa de ellos. Solo el que ha superado sus miedos puede sentirse verdaderamente libre, algo que dijo Aristóteles hace muchos siglos. Por eso puedo confesar sin miedo alguno que me despierto cada mañana con Herrera y que es un bonito despertar. Con Carlos Herrera, sí. ¿Pasa algo?