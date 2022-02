Carlos San Juan hace más que todo el Parlamento

Cuando a usted le soliciten que se adhiera a apoyar una buena causa impulsada por una persona desconocida, no sea pasota y arrime el hombro. A veces es algo tan sencillo y poco comprometedor como añadir su firma a una petición colectiva. Cuando estime que eso no merece la pena porque nada se va a conseguir, acuérdese de Carlos San Juan. El urólogo jubilado de 78 años que inició en solitario la petición para exigir a los bancos atención correcta en las sucursales, sobre todo para la población anciana, a la que no se ha dedicado tiempo, pese a la estima que se merecen clientes de largo recorrido, con el fin de explicarles cómo manejarse en solitario con un cajero automático convertido en ventanilla para todo. 'Soy Mayor, No Idiota' es ya una campaña con 690.000 firmas que va a conseguir cambios positivos en la prestación de servicios para la ciudadanía con más de 65 años de edad, cuyo dinero en cuentas bancarias es el 46% de los ahorros depositados en manos de las entidades financieras. 'Soy Mayor, No Idiota' es una moción cívica cuyo impacto en la opinión pública equivale a una moción de censura a todo el Parlamento español, que estaba de espaldas a un problema tan evidente como éste, que sucede en las calles y a plena luz del día.

Rebobinen los avatares de la política española durante los 50 primeros días del 2022. Sobredosis de egoísmo, encono, postergación de los problemas esenciales, fabricación de realidades artificiosas y vorágine autodestructiva. En estos 50 días, quien mejor ha ejercido los derechos políticos y la soberanía popular es Carlos San Juan. Si ahora se realizara una encuesta sobre intención de voto en la que se incluyera el nombre de Carlos San Juan como uno de los posibles candidatos a los que otorgar nuestra confianza para arbitrar el bien común y la salvaguarda de los intereses generales, a buen seguro obtendría más votos que la mayoría de los actuales parlamentarios y dirigentes de partidos políticos. Incluidos los que presumen de ser diferentes. Dime de qué presume y te diré de qué careces.

Todas las entidades bancarias que han llegado en activo hasta nuestros días lo consiguieron gracias a tener durante décadas en depósito los ingresos y ahorros de millones de españoles ahora jubilados como Carlos San Juan. Su texto solicitando apoyo en aras de revertir el creciente desamparo de los mayores para acceder a su dinero es el pregón de la verdad y el discurso de la dignidad que no se le ha ocurrido a ninguno de los asesores de comunicación que, jugando a ser rasputines, tanto están intoxicando el rumbo de los partidos y la gobernanza de las instituciones.

Sería muy saludable que un telediario de gran audiencia invitara a Carlos San Juan a leer ante la cámara y en voz alta su argumentada queja. Es un texto breve. Un par de minutos. Los espectadores no cambiarían de canal porque empatizarían con su testimonio. “Tengo casi 80 años y me entristece ver que los bancos se han olvidado de las personas mayores como yo.... Cada vez más, para trámites sencillos, te exigen usar tecnologías complejas que muchos no sabemos utilizar... Muchas personas mayores están solas y no tienen nadie que les ayude... He llegado a sentirme humillado al pedir ayuda en un banco y que me hablaran como si fuera idiota por no saber completar una operación. Y he visto ese mal trato dirigido a otras personas. Duele mucho sentirse así. Las personas mayores existimos, somos muchas y queremos que nos traten con dignidad”.

Dignidad. En España tiene que llover dignidad. A cántaros.