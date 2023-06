Carmen Sevilla ‘La Natural’

Carmen Sevilla hace años que se fue, pero ayer se fue casi del todo. Anoche me acordé del fandango del onubense Paco Isidro: Aunque me voy, no me voy. Sólo los elegidos logran quedarse siempre entre los vivos, y Carmen era una elegida, una mujer que tenía el don de la naturalidad y la simpatía. Tenía un sello, que le llevó a triunfar precisamente cuando las de su oficio se van y caen en el olvido. Cantante, bailaora y actriz de éxito, al final dio el pelotazo con el Telecupón y Cine de barrio. Es el recuerdo que va a quedar de ella en el pueblo, lo mismo entre los mayores que entre los jóvenes. Y todo porque no era de ojana, como muchas folklóricas, sin dar nombres, que hoy no toca. Era un monumento a la naturalidad, una estrella sencilla que salía a la calle y había que cortar el tráfico, como vi alguna vez en Tomares. También la vi un día entrar en un teatro de Madrid y, con las luces aún apagadas, todo se iluminó a su paso. Y ya ven, ha tenido que morirse para que le pongan una calle a su nombre en Sevilla, la ciudad donde nació.

Eso ha dicho el nuevo alcalde, José Luis Sanz. Y qué más da ya. Artistas como Carmen no necesitan calles, plazas ni monumentos para ser recordadas, porque pertenecen a ese selecto grupo de representantes de un arte que calan en el pueblo para los restos. Pongo como ejemplos a Lola Flores, Juan Valderrama o Camarón, sin pretender compararla con nadie. Nos deja Carmen un dolor tremendo, el de su padecimiento, esa enfermedad que ni nombro. Una enfermedad que la apartó cuando más la necesitábamos, con sus apariciones en la tele hablando de ovejitas o haciendo como la que veía menos que un gato de escayola. Nadie merece un final así, tan cruel, y menos una mujer como ella, tan simpática, tan bella y tan natural. No era la novia de España, sino mucho más que eso: era la que mejor simbolizaba a la mujer sevillana, con su frescura, sus despistes y esa difícil sencillez que la hizo grande. Tardará mucho en nacer, si es que nace, otra como ella. Y tardará mucho en irse, si se irá algún día, un dolor tan intenso.