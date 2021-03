Casado, échate a un lado

Sí, Pablo Casado, o defines de una vez cuál es la seña de identidad clara de la derecha en España -de tu PP- o te echas a un lado y dejas pasar a Isabel Díaz Ayuso. La muchacha te ha dado incluso cuatro años para pensar. Si gana las elecciones a la comunidad de Madrid que hábilmente ha convocado y además puede gobernar tranquila, te ha regalado cuatro años para que, con barba o sin barba, te desprendas de la imagen de político barbilampiño que proyectas. Yo no sé en qué estaría pensando Aznar cuando te dio su apoyo, tal vez en seguir mandando desde la sombra cuando lo que hay que tener en cuenta es que el relevo generacional no vaya hacia atrás sino hacia delante. Pero, por favor, que, como sentenció Nietzsche, la obligación del discípulo es superar al maestro y de eso tiene que encargarse el maestro mismo por más que le duela en su ego.

Aznar no era gran cosa, era una mediocridad hasta que tuvo que vérselas en Las Cortes con un Felipe González presidente y entonces el tío hay que ver lo que se creció. Ahora con el tiempo contemplo como un acierto la famosa foto de las Azores, la izquierda, como es su papel, la sigue viendo mal porque la izquierda comercia con la paz, pero eso es propio del pensamiento místico-ortodoxo que contempla el mundo desde el cuento y desde la barrera, no desde lo que es. Si quieres la paz prepárate para la guerra, escribió Vegecio.

Una vez que Aznar creció como político hasta el punto de que cuando en 2018 lo hicieron comparecer más de cuatro horas en comisión parlamentaria por las corrupciones del PP dio una lección de dialéctica dominando sus emociones totalmente por más que lo sonsacaban desde Bildu, ERC o Podemos, va y te escoge a ti, Pablo Casado, para llevar la bandera de la derecha, algo para lo que, por ahora, no estás capacitado. Nos hallamos en un momento de absoluta inseguridad, hacen falta ideas claras y contundentes que sin embargo no asusten demasiado al personal, y hacen falta rostros agradables pero firmes que capten a los públicos. Cuando te sale en tu partido alguien con esas características te echas a temblar y recurres al patriarcado opresor, como dicen las feministas de oídas, calle, chillidos y redes sociales. Una vez que tienes a Feijóo asentado en Galicia resulta que las mujeres te cercan, mi Cayetana Álvarez de Toledo te quiso decir que lo individual no debe ser aplastado por la “masa”, que es compatible, pero es demasiado para tu capacidad intelectual y diste el golpe en la mesa que por ahora te permiten dar quienes tengas a sueldo como asesores y un aparato de partido bastante condescendiente, hasta el momento.

Luego le echas pestes a Vox en el congreso para al final no decirnos tampoco adónde quieres ir. O sea, mientras la izquierda está más o menos en armonía y Podemos pacta con Bildu y ERC y ahora con su voto a Puigdemont te demuestra que hasta apoya a un expresidente independentista de derechas y el PSOE mira para otro lado y critica con la boca pequeña para que no se rompa el rollo izquierdista que se traen entre manos, tú mandas al carajo a tu propia familia, esa parte de tu familia que, aunque díscola pero de posturas hoy valientes, te está ayudando a gobernar por ahí, la pones a caer de un burro delante del enemigo sin ofrecer a cambio más que ambigüedades inútiles para estos momentos críticos. La verdad, creo que eres bastante flojito como estratega, por desgracia, estamos pagando tu bisoñez y las de otros políticos de otras tendencias cuando menos os necesitábamos.

Sin embargo, ahora surge Ayuso. Tiene temple, lucidez, habla de o liberalismo o izquierda, tiene buena imagen, se va a cargar definitivamente a Ciudadanos y a Arrimadas, es joven pero tirada para delante, de esos jóvenes que no ejercen como ingenuos que están todo el día mirando al cielo y tropezándose con farolas aunque ganen elecciones y pisen moquetas que luego los atrapan. Supongo que te habrá entrado el canguelo y ese sentimiento de persona que no se va a su casa así, como un perdedor, que dicen en vuestra querida USA, y menos como un macho perdedor frente a una mujer que parece que no ha roto un plato pero que cuando besa es que besa de verdad. Pues mira, tu mamá Ayuso te da cuatro años, cuatro, para que demuestres lo que vales o te eches a un lado que ya bastante tenemos con los otros muchachos dodotis pero de mala leche de los otros partidos.

Yo ya empezaría a pensar en mandarte a casa una buena temporada y les predicaba a todos sobre feminismo con el ejemplo pero, vale, hay que esperar, comprendo que soy muy bolchevique y no se me da bien esto que llamáis democracia plena que nunca será plena mientras tenga cuatro millones de parados y más de cinco millones de personas que pueden entrar en situación de pobreza severa tras la actual crisis.