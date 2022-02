Casado no es mal hombre

En la Tostá del pasado lunes dije que Teodoro García Egea dimitiría esta misma semana y que Pablo Casado era ya un cadáver político. Para ser solo un flamencólogo malaje y sin duende, leí bien la situación política. Tengo que confesar que, sin ser votante del PP, Casado me ha caído siempre bien y pienso que es un buen hombre. Se irá también y debería de tener una salida digna, acorde con su humanidad. Los errores se pagan en política y, según los politólogos, los ha cometido, y muy serios. Es verdad que llegó a la presidencia del partido en un momento complicado y que no era fácil lograr una regeneración total, que, por otra parte, en este partido sería como conseguir que Pedro Sánchez dijera alguna vez una verdad. Anoche vi a Egea en El Objetivo, con Ana Pastor, y me sorprendió su aplomo, sorprendente para haber dimitido y pasar de ser secretario general de su partido a estar ya en la lista del paro. No lo vi con intención de irse de la política y tiene toda la pinta de querer seguir en la lucha. Como Casado, que aunque está listo de papeles, parece tener ganas de guerra y ha convocado para el martes día 1 a la Junta Directiva Nacional. Tanto él como Egea no reconocen haber hecho “nada malo”, ni errores, así que pueden dar guerra todavía. ¿Morir matando, quizá? Es tremendo cómo han abandonado el barco, como las ratas, quienes no hace muchos días hablaban de él como del futuro mejor presidente de la democracia. Seguramente no lo vamos a saber nunca. Juan Carlos Girauta hablaba ayer mismo de que si no les daba vergüenza “ametrallar a un cadáver”. Ya saben que la política es un juego sucio de compadres y que una de las aficiones de los españoles, y nos metemos todos, es despellejar cadáveres políticos. La que no es una momia política es Isabel Díaz Ayuso, que, salvo que le tengan guardado otro petardo, saldrá reforzada de esta guerra. Seguramente, Sánchez quería que el cadáver fuera la madrileña, en vez del bueno de Casado, pero la Ayuso es dura de roer y le temen como a una vara verde.