Casado, su margarita y la huella del comunismo

Vox sí, Vox no, sí, no, sí, no. Así está Casado a pesar de que haya dicho que no gobernará con Vox o algo parecido y que el PP es la garantía del centro derecha que vela por que se alejen los populismos. Alguien lo comparaba ayer en los medios con Sánchez que ha dicho sí al populismo y al separatismo y ahí está, tan fresco, hasta perdiendo elecciones las gana. Y puede ganar las españolas próximas si Podemos sigue en caída libre. A Podemos, un partido que quiso asaltar los cielos y no era necesario porque desde que se fundó se halla en las nubes, en cuanto lo han puesto en el gobierno lo está devorando la realidad. Se supone que si el PP coloca a dar trigo a Vox le puede pasar lo mismo a la formación de Abascal ya que a estos partidos lo que mejor se les da el predicar y gritar. Tendremos que esperar años pero al final volverá el bipartidismo corregido y aumentado, habiendo aprendido de sus errores.

Lo más interesante de todo esto es que Stalin ha vencido a Hitler una vez más y que esta vez Franco ha perdido la guerra. A pesar de la propaganda oficial capitalista de más de un siglo, parece como si en el inconsciente colectivo estuviera el hecho de que el comunismo venció al nazismo en Rusia y al fascismo en Italia. Ambos eran la otra cara del capitalismo, Hitler fue aupado al poder no sólo por el voto de los alemanes hartos de inflación y temerosos del comunismo sino por una estructura de poder con nombres y apellidos detrás más el apoyo inicial de algunas multinacionales estadounidenses. Al final de la guerra, vencido y muerto el Tercer Reich, Europa y EEUU se sirvieron del espionaje nazi para combatir en comunismo.

El lavado de cerebro que se le ha hecho a la población occidental no ha borrado del todo una idea: que izquierda en general y comunismo en particular son igual a algo positivo para la mayoría de las poblaciones y que derecha y fascismo equivalen a discriminaciones, explotaciones, abusos. Como se sabe, no es así exactamente, la propaganda capitalista se encarga de clavar en la mente del ciudadano que izquierda y comunismo son igual a pobreza y tiranía. Aun así, el sistema no puede evitar que el comunismo contenga en el fondo algo positivo en la mente de millones de personas. ¿Por qué? Porque eminentes cerebros respetados y admirados por los públicos abrazaron su causa y el mismo sistema de mercado los promocionó y hasta los galardonó con premios nobeles. Porque sacerdotes y autoridades de la Iglesia lo vieron como una ideología de los pobres en la Teología de la Liberación. Porque miles de cuadros y luchadores comunistas y socialistas se han sacrificado lo indecible por quienes lo han necesitado. Y en el caso español, porque hemos conocido el fascismo y además durante cuarenta años pero no el comunismo que ha sido mejor para los que estábamos fuera que para quienes lo han experimentado dentro. Y quienes han padecido el fascismo porque perdieron una guerra contra él ahora la están ganando, desde el más acá o desde el más allá.

Tras la Segunda Guerra Mundial el Partido Comunista de Italia (PCI) estuvo a punto de hacerse con el poder y a veces ganó elecciones. El veto de EEUU impidió su acceso al poder. La Revolución de los Claveles portuguesa casi llevó al poder a un régimen comunista aquí al lado. Mientras Stalin el sanguinario mandaba ayuda a la república española, las democráticas Inglaterra y Francia miraban para otro lado. Prefirieron a Franco antes que a la república.

Tal vez todo lo anterior sea una de las explicaciones por las que Pablo Casado tiene ahora atado a su cuello una rueda de molino llamada Vox mientras que a Sánchez aún lo votan llevando en sus solapas pines de Podemos, Bildu, ERC, con los que no sólo comparte cama sino sueños de futuro para lo que por ahora se llama España. No parece lógico -a la luz de la propaganda tremenda anticomunista- que Sánchez todavía reciba votos y se permita darle lecciones a un Casado que ni es un asesino, ni separatista ni, si pacta con Vox, lo vaya a hacer con asesinos o separatistas. Gran parte del público desea un comunismo sin comunismo, y a eso se le llama socialdemocracia. La derecha no ha superado su sambenito de explotadora y egoísta. ¿Será porque a la vista de todos siguen estando los resultados de su labor mercantil dentro y fuera de España? ¿Será porque el ciudadano sólo se fija en lo peor de sus actividades?