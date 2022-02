Casado y PP se parecen ya a Guaidó

Ayer fue noticia -y lo que queda- el supuesto trato de favor hacia un amigo de un hermano de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un asunto relacionado con la venta de mascarillas. Si lo que dicen los medios El Mundo , El Confidencial , y El País es verdad, me voy a creer eso que afirma la derecha de que en España hay un chavista que era vicepresidente y estaba apoyado por Sánchez y además que ZP es otro chavista. Faltaba un detalle y acaban de ofrecerlo El País y adláteres: Casado y el PP se parecen a Guaidó y la oposición al chavismo en Venezuela que están divididos y arreándose entre ellos. Políticamente hablando, ya tenemos a ¡Españuela! Con esos compañeros de partido, Ayuso, evidentemente, no precisa enemigos. Los amigos mediocres son peores que los enemigos y Ayuso está rodeada de mediocridad, algo que por otra parte no es extraño porque de todos es sabido que la raza política española se ha ido degradando desde la transición para acá. En Venezuela, a un mediocre como Guaidó lo han reconocido como presidente y hasta le dan en Inglaterra la llave del banco inglés donde Venezuela ahorró 31 toneladas de oro, negándosela a Maduro y los suyos. Casado y otros del PP no van a cobrar ni un penique por, supuestamente, intentar quitar de en medio a Ayuso, algo que ellos niegan a pesar de lo sólida que es la información de los medios citados.

Haga usted un gran esfuerzo para llegar a lo alto en política, sométase a la audiencia para que le voten, haga teatro para ello, renuncie en gran parte a ser usted mismo o misma sometiéndose al marketing político con tal de lograr sus fines, prometa a los votantes que va a hacer esto o lo otro por el bien de ellos, dele alas a su ambición, vamos a suponer que sana, etc., todo eso para que cuando se logra el triunfo le busquen cadáveres hasta en el carné de identidad y descubran que, supuestamente, un hermano del cuñado de su cuñada trabaja en la lavandería de un ministerio y, claro, eso es que lo ha enchufado el político mandamás de turno.

Me divierto mucho con estos asuntos. Y más cuando son tus propios colegas quienes los filtran o los gestan, teniendo mano y media al alcance de victorias electorales. Y más aún cuando veo que los votantes del PP o de otro partido se escandalizan y les apartan su confianza, cayendo en la trampa del mensaje periodístico orquestado. Tal vez deseen comparar a Ayuso con casos de macroescándalos para echarla de su sillón. ¿Nixon espió al Partido Demócrata y hasta a altos cargos de su propio partido? Por supuesto. ¿Trump no espió hasta a la Merkel? Sí, lo hizo. ¿Felipe González no fue acusado en los años 90 de espiar a sus leales en el Caso Motorola? Sí. ¿Han abandonado todos los votantes del PP a Facebook cuando esta empresa filtró millones de datos personales a Cambridge Analitycs? Para mí que no. Entonces, ¿van a dejar de votar al PP y se pasarán a Vox por lo del amigo del hermano de Ayuso? Señoras y señores, se deja de apoyar a alguien cuando se observa que ha abandonado sus principios ideológicos más profundos, que es un gestor nefasto o que se ha corrompido de pe a pa, no cuando aparece un primo tercero pecador. ¿Investigamos a los investigadores y comprobamos si son vírgenes o no?

El que fuera secretario general de las Naciones Unidas, el austriaco Kurt Waldheim, y presidente de su país entre 1986 y 1992, miembro del conservador Partido Popular de Austria, fue comandante del ejército nazi, nada menos; sus compatriotas lo sabían y lo votaban como presidente de Austria. ¿Qué es el marrón que le quieren endosar a Ayuso al lado de eso y de todos los anteriores espionajes? Ahora toca inflar el asunto todo lo posible, es mejor un dubitativo y mediocre Casado Guaidó que una mujer con personalidad sólida, se equivoque o no. Hasta el ejército de Pancho Villa y los leales a Robin Hood estaban mejor organizados y concienciados que nuestros políticos de derechas y de izquierdas.