Dice hoy Rafael Sanmartín en su columna dominical, que Juanma Moreno “pretende exterminar la vida en Doñana”. ¿Por qué va a querer algo así alguien que ama a su tierra como cualquier andaluz? Cuesta entenderlo, la verdad. Es como los que insisten en que Sánchez se quiere cargar España o que Abascal viene a matar la democracia. Recuerdo cuando en los ochenta, Alfonso Guerra iba diciéndoles a los viejecitos de los asilos que si querían volver a trabajar de sol a sol y pasar hambre, como en la posguerra, votaran a la derecha. Vino la derecha en los noventa y no pasó nada de eso. En mi pueblo, Arahal, los pequeños agricultores dicen aún que nunca estuvo mejor el campo que con Adolfo Suárez. Juanma Moreno puede ser un buen presidente o no, según cada ciudadano libre, pero entiendo que sólo busca el bien para Andalucía. A nivel nacional, el Gobierno está más pendiente de lo que hace Feijóo, que de sus aciertos o errores. Sánchez hasta lo copia, como su plan para captar el apoyo de los jóvenes dándoles facilidades para que conozcan España y Europa. Un plan que alcanza hasta septiembre, o sea, a dos o tres meses de las elecciones generales en las que el actual presidente se la juega. Los ataques diarios a la derecha, el PP, por parte de Sánchez y sus ministros, son impropios de una democracia. Ataques que llevan a cabo también columnistas claramente vendidos al poder socialista desde hace tiempo. El catastrofismo de la izquierda cada vez que se huele que volverá a mandar la derecha es una prueba palmaria de nuestra inmadurez democrática. Otra, que esos columnistas o los propios ministros nos estén diciendo cada día a quiénes tenemos que odiar o despreciar, como si fuéramos niños. Creer o no creer en un dirigente político o en unas ideas, es algo personal e intransferible. Ni siquiera aceptan que un ciudadano pueda evolucionar en sus ideas políticas y no apoyar lo que apoyaba hace cuarenta años. Yo mismo he votado toda mi vida al PCE, y ahora no los quiero ni en pintura. Pero eso no quiere decir que vote a la derecha. Sencillamente, me cansé de las mentiras de la izquierda, su corrupción, privilegios y traiciones. Pero si decidiera votar a la derecha lo haría sin miedo, ejerciendo el derecho que tengo como ciudadano español a votar a quien me dé la real gana. ¿Qué es eso de que un columnista o una ministra socialista o comunista me digan a quién tengo que votar o a quién tengo que odiar?