Cayetana sí es feminista

Cayetana Álvarez de Toledo es mi feminista preferida, detrás de dos o tres profesoras de mi facultad –Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla- que trabajan con seriedad, son importantísimas para la salud académica del centro, se han casado o emparejado, han tenido dos o tres hijos y ni nos hemos enterado porque su labor científica ha seguido adelante, no van por ahí con soflamas feministas de victimismo crónico que ya empiezan a producir una sonrisa de indiferencia.

La portavoz del PP en el congreso de los diputados está luchando contra los machos cagones de su partido y por supuesto contra los de la llamada izquierda, le llegan bofetadas por todas partes porque todos navegan en el relativismo eterno, en el éter de la nada, y la medianía no tolera a quien posee las ideas claras y las manifiesta porque les entra el canguelo de sentir que van a perder los escaños y entonces dicen eso de que no era buena oportunidad para hablar.

Hay políticos que destacan pero son pocos, por regla general, en la clase política se observa algo parecido a lo que vemos en la sociedad de la que los políticos han brotado: una masa de personas temerosas que tiran abajo a quien destaca porque les da miedo la libertad. La masa mata al individuo y eso es lo que quieren hacer con Cayetana pero –se salgan o no con la suya- ella ahí sigue, resistiendo, se podrá o no estar de acuerdo con lo que dice pero hay que dejarla en libertad que lo exprese porque estos tiempos ya van necesitando claridad expositiva y no medias tintas, no podemos seguir eternamente en las nubes ni entre Pinto y Valdemoro, ya sé que el orden de nuestros días es el caos pero en el caos se trabaja muy mal y se avanza menos si ese caos se prolonga demasiado en el tiempo.

El PP no sabe dónde está, como le ocurre a Ciudadanos. El único que tiene más o menos claras las ideas es Vox y tampoco le conviene del todo a la derecha, lo peor que tiene España es que en el panorama político una joven con buenas notas cuyo curriculum vitae ha consistido en ser una empleada muy menor en una empresa, pasa de ahí a la conspiración política rebelde y a continuación llega a ministra. Eso es como si a un estudiante de una carrera lo nombramos rector en la universidad. Lo anterior se une a que la alternativa que tiene un gobierno que quiere al menos dialogar con los separatistas es una derecha cerrada a cal y canto en la represión porque lo que pretende llevar a cabo Sánchez hace tiempo que lo tenía que haber hecho Rajoy.

Sé que Cayetana va por ahí con esa cerrazón de ideas en relación con el gravísimo problema del nacionalismo excluyente para el que no encuentra otra solución que el palo y tente tieso, pero al menos esta mujer es ella misma, le dice a la derecha que si es contundente para una cosa lo tiene que ser para todo porque el personal está harto de medias tintas y va a seguir votando a la izquierda porque le vende diálogo y le sube los sueldos, nada más. A Cayetana le falta sólo esa apertura de mente que le tiene que proporcionar su educación liberal e ilustrada. Por lo pronto, en lo tocante a la propaganda feminista asfixiante que nos invade, es una disidente ante la que muestro todo mi respeto por ser ella misma sin dejarse poseer por el virus de la posmodernidad, mucho más extendido que el coronavirus y mucho más mortal porque acaba con las capacidades criticas cerebrales.