Cerrado, estamos en El Rocío

Sé de sobra cómo hay que escribir para ser correcto y publicar todos los días el mismo artículo o la misma columna, como afirmaba Balzac, para quien había en París periodistas que todos los días decían lo mismo. Qué aburrimiento y qué ajeno al periodismo: decir un día sí y el otro también -ahora con lo digital mañana, tarde y noche- que estos son siempre los buenos y aquellos los malos y que el pobre pueblo siempre sufriendo por culpa de los políticos. He leído una columna en la que el firmante se pregunta por qué tanto gasto en los desfiles militares si no sirven para nada, así como en la cumbre de la OTAN si se puede hacer online, mientras el pueblo sufre con la inflación y por culpa de Putin. ¿Lo ven? Así se escribe, he ahí el manual del periodista correctito, no como otros que le buscan los tres pies al gato. Debería yo tomar nota de estos talentos, así se logran aplausos y premios, con textos que no son ni chicha ni limoná y se aplican lo de “el cliente siempre tiene la razón”.

Pero hay más cosas en la vida además de meterse con los gobiernos y los políticos. El pueblo se suele dejar llevar bastante, pero, ¿qué pasa? ¿Es absolutamente imbécil? ¿Hay que defenderlo del patriarcado opresor y los mandatarios continuamente? Por otra parte, el columnista al que he leído o se hace el tonto para recibir aprobaciones y no meterse en charcos o ignora la gran utilidad que en la Historia encierran las dos manifestaciones a las que cree inútiles: los desfiles y las cumbres del poder cara a cara. No voy a entrar en eso, que estudie más o aplique mejor el periodismo.

Estos días estoy viendo establecimientos de pequeños empresarios con letreros en los que comunican que permanecen cerrados los días de El Rocío. ¿Eso es también por culpa del gobierno y de los medios de comunicación? Todo el mundo tiene derecho a unas vacaciones, lo que me extraña es que se le eche el cerrojazo total a un negocio. No digo que esté bien o mal, digo que me extraña. Quienes lo hacen supongo que poseen una capacidad de ahorro muy alta y si se pueden permitir el lujo de cerrar están en su derecho. Lo que sucede es que si la vida está tan cara y entonces la gente se ata más el cinturón supongo que las tiendas y otros negocios pequeños no ganarán lo mismo que en 2018, por ejemplo. Y si no ganan lo mismo, ¿de dónde salen los ahorros para permitirse el lujo de cerrar y marcharse al Rocío? ¿Todo se ha ahorrado en el confinamiento? No creo porque este asunto que comento no es nuevo de ahora, existe desde tiempo ancestral.

El Rocío es una pasta gansa, las personas que pueden permitirse tener allá una casa o hacer el camino completo necesitan poseer un poder adquisitivo notable. Son muchos días, no voy a detallar gastos porque seguramente cualquier lector los sabe mejor que yo, hay todo un embalaje y toda una infraestructura detrás; comprendo que todo sea por fervor pero con fervor no se come el resto del año, de manera que voy a suponer que cuando leo que un negocio está cerrado por el Rocío se debe a que los cerradores se pueden permitir el lujo de cerrar.

Si la costumbre y el deseo de estar junto a la Blanca Paloma son tan fuertes que vale la pena dejar de trabajar supongo que luego no se quejará nadie, de los que así piensen, de lo mal que tratan a las pymes. A las pobres pymes se les junta el hambre con las ganas de comer y lo mismo sirven para un roto que para un descosido. Sin embargo, en el caso que comento me parece a mí que ni el gobierno ni la oposición ni las grandes superficies comerciales influirán para que unas personas -siempre respetables- haciendo uso de su libertad, de su fe religiosa y de su dinero, partan hacia la aldea y echen el cerrojazo a sus negocios.

Espero que estas líneas no hayan molestado a nadie, si así fuera me plantearía describir a las mariposillas del campo en primavera. Aún así, seguro que habría bronca.