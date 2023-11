Chantaje y masa social

Xantatge i massa social, aclaro por si al electorado independentista catalán se les ha olvidado el idioma común que tenemos y manifiesto mis disculpas a cualquier otra nacionalidad autodeclarada por no tener tiempo ni ganas de traducir al euskera batúa, labortano kostatarra, roncalés, gipuzkera osatua, galego, eonaviego, bable, aranés, panocho, castúo, estremeñu, aragonés, tamazight insular o el cityspeak de Blade Runner. En realidad por la bella sonoridad y contundencia conceptual preferiría el germano Erpressung und soziale Masse para intentar definir el completo y peligroso absurdo de nuestro contexto actual como nación, como masa social y especialmente como clase política. La espoleta del artefacto explosivo se llama amnistía y tiene múltiples y diversos actuadores redundantes, lo que parece un claro afán colectivo de hacerlo estallar.

Cada día más de acuerdo que España debió tener una guillotina revolucionaria en su momento para cercenar la estupidez y la mala sangre casi genética. Como aquello no sucediera y han llegado tiempos más civilizados, frente a valores trastocados como una falsa creencia en la bondad de la pluralidad o el propio derecho a la autoderminación de naciones inventadas por una hábil manipulación política, cabría la esperanza pedagógica de mirar hacia entornos cercanos de cohesión territorial interna (ej. nuestros vecinos lusos), o de utilizar la lengua colectiva en la educación como un instrumento unitario para la cohesión igualitaria y la identidad de patria (caso francés), pero no...sucede justamente lo contrario: una concatenación de hechos a cual más negativo hacia una deriva catastrófica que espero luego no nos sorprenda. Como quiera que este insignificante autor que les escribe recibe críticas cercanas de quienes nunca hacen autocrítica a sus ideas y voto, reitero mi adscripción “zurda” con anclaje a otros tiempos y posiciones más dignas, en el deseo de una nueva corriente emergente que recuperen aquellas trazas de verdadera izquierda (algo puntual parece haber...).

Intento recapitular acontecimientos y despachar culpabilidades y reacciones arrancando desde las últimas elecciones generales con esa glorificación del sistema parlamentario pactista vendido como un acuerdo entre gentiles, cuando no es más que un atraco de navajeros conceptuales que por partes, observan el mejor botín para que si les llega su turno puedan superar la canallada del anterior. En este rebufo se encuentran EH Bildu, PNV, y los grandes capos que son ERC y Junts, faltando BNG (aprendiendo de los anteriores para un futuro), Coalición Canaria (una veleta anexa sujeta a los restillos de las grandes cuentas) y UPN (filial derechista contenta con privilegios forales en marcos constitucionales seguros).

Escuchando compungidas declaraciones de Iñigo Errejón sobre el respeto a las votaciones y la exaltación de la democracia formal cuando le conviene, la memoria nos recuerda que el 15M y acciones como Ocupa-Rodea el Congreso 2012 no eran exactamente la toma del poder por el resultado de las urnas, sino un hartazgo justificado de una parte de la población que queríamos -me incluyo- derribar el sistema corrupto y hueco de aquel momento político, lo que sin duda era una apuesta peligrosa y matizable. Como otros políticos de estas izquierdas de bagatela, le falta también fósforo para asumir que entonces se luchaba contra el bipartidismo y una casta con las que ahora comparten mesa, mantel y estrado, por no hablar del idéntico papel de unos medios de comunicación afines a la causa o unos sindicatos que en riesgo de desaparición por méritos propios, parecen ahora repetidores automáticos de las pautas gubernamentales.

Pero me preocupa aún más que todos los respectivos votantes de estos partidos del supuesto margen izquierdo, lejos de ser una esperanza son parte del problema al no tener ni un calambre moral por esta desfachatez e hipocresía manifiesta. La carísima factura de esta investidura-legislatura ha pasado por la manipulación previa y a la carta de los indultos, la reforma del delito de malversación y la eliminación de sedición, con un Pedro Sánchez endiosado que ha mentido y retorcido la honestidad propia sin paliativos. Hemos asistido a una sonriente vicepresidenta Yolanda Díaz con reuniones por cuenta “libre” sin pudor ni aparente coordinación, a cuidadas escenificaciones de pleitesía con Cerdán ante un despreciativo y chulesco Puigdemont bajo humillante foto de los táper chinos que sirvieron al referéndum ilegal e ilegítimo, al desdén y mutis de Bolaños con los interrogantes de la Comisión Europea y por fin con toda gloria, al prófugo de Waterloo anunciando soberbio su victoria.

El saqueo conjunto de los perros de presa es brutal: por la “paz social” en Cataluña se perdonan 15.000 millones de deuda más intereses, se traspasa y dividen las cercanías de Renfe y Adif, con débil divergencia (pero explícito en los acuerdos), se asume legítimo el referéndum del 1-O y la declaración de independencia unilateral, se fuerza a un proceso con intermediación internacional para el reconocimiento como nación, se propone un referéndum de autodeterminación II vs desarrollo estatutario, se persigue cláusula de excepción para la cesión de los impuestos (cupo catalán), y por supuesto (en tono mea culpa), se despliega una amplia amnistía por fascículos -añade cobardía y ocultación a la medida- que pueda incluir desde los encausados principales, Tsunami Democràtic, los CDR (pese a que les han salido rebeldes sin causa), a determinados clanes familiares y responsables de alto rango de prevaricación y corruptela con un blindaje del llamado Lawfare o judicialización de la política, en un único sentido de dirección...claro. Si quieren más escarnio se les podría sugerir que pidan indemnizaciones al “estado español” por inhabilitaciones, tiempo de cárcel pasado y las molestias ocasionadas.

Termino más abajo con las consecuencias de estos acontecimientos en el peligro agazapado de la derecha más reaccionaria, pero adelanto que cualquier iluminado o nostálgico de julio del 36 podría pensar que sale gratis -es peor- recompensado...intentar un golpe de estado aunque sea de guante blanco. Por otro lado y visto lo sucedido, sería costumbre oportuna la creación de partidos nacionalistas e independentistas por toda la geografía española a ver quién atraca mejor al gobierno central...claro que lo mismo ya no tendríamos ni gobierno ni partidos a los que chantajear. Sarcasmos aparte, el indocumentado/a de turno suele exponer que todo esto “es un problema que existe y hay que solucionarlo”...efectivamente, pero convendría indicar el origen de esta encerrona y la gestación a fuego lento en un tiempo relativamente corto. Sin remontarme por falta de espacio al pretendido “nacimiento de la nación catalana” (algún que otro artículo propio tiene ya ese desmigado), si alguien tiene interés en entender mínimamente el presente que investigue a partir de algo llamado Programa 2000 Cataluña...y por más señas, al Molt Honorable Jordi Pujol i Soley, auténtico padrazo putativo de este cordero, cultivador de su intocable figura (judicialmente hablando, como seguimos viendo), y extorsionador profesional tanto de gobiernos del PP como del PSOE. Una ejemplificante y fructífera labor propia que sus preciados vástagos de todo el espectro político nacionalista han aprendido de carrerilla hasta la disyuntiva actual. Otra recurrente arma arrojadiza del advenedizo dialéctico es comparar o asimilar –justificar- estos procesos por otros del pasado o la denuncia de procedimientos y acciones absolutamente reprobables en la historia reciente de la democracia española. Lo bueno de ser un lobo estepario y creer en la justicia objetiva es que se ejerce la crítica a toda plana, sin temblor a excepciones. Tengo claro que La Ley de Amnistía de 1977 pasó página colectiva prioritariamente a cambio del sacrificio de los que sufrieron una terrible dictadura sin eximir otras responsabilidades (en ningún caso con equidistancia moral). Si añadimos 23-F, GAL, actuaciones rey emérito, «Luis. Lo entiendo. Sé fuerte...” o amnistías fiscales, son ejemplos vergonzosos de la impunidad, ocultación y parcialidad de la justicia cuando no funciona independientemente de los altos poderes.

Para finalizar y por si éramos pocos...entramos en los peores fangos de la peor derecha rearmada con este combustible y quedo estupefacto por las declaraciones del señor Abascal dirigidas a la Policía Nacional en un sortilegio de insinuación a la inacción, mientras que otras correligionarias de su partido hablan de cócteles molotov contra las fuerzas de seguridad y otros especímenes entregan cartas en instalaciones militares requiriendo una respuesta de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Nacional. Me pregunto si la “ultraderechita cobarde” está destapando su verdadero semblante envalentonados por el efecto grupal y la capacidad de daño político que puedan hacer. Mientras tanto, los populares indignados y envueltos en la bandera que es de todos, olvidan la traición y venta patriótica del señor Aznar con la causa catalana (a destacar Pacto del Majestic), o su renomenclatura del Movimiento de Liberación Vasco. Añadir a esta amalgama de amnésicos un combinado de cayetanos civilizados que además de heredar y estudiar en sus universidades privadas acaban de comprender que el activismo social forma parte del deber ciudadano (no hay mal que por bien...), ídem con una aparecida Esperanza Aguirre y ese grupo senior de clase media, media alta y media baja con cierta añoranza del caudillo por la gracia de dios. Si completamos con toda una ralea de violentos agitadores que como sus equivalentes en la izquierda vienen sin cerebro de serie, tenemos una versión potencial de Kale Borroka para que la situación se salga de las lindes cívicas.

Como apasionado de la historia y cierta visión romántica de las justas revoluciones ante tiranías claramente infames, siempre he fantaseado con ocupar el lugar Rafael de Riego o los capitanes Galán y García entre otros, pero ocurre que con el tiempo y los amargos años acumulados, te das cuenta que esas acciones se producen en ventanas temporales muy concretas y si no van orquestadas con cuadros y mandos políticos de nivel, no solo es un fracaso garantizado y un portazo hasta otra lejana oportunidad, sino que tienes todas las papeletas para desembocar en una turba exaltada sin control u otro régimen con una ideología igual de peligrosa que la que se quería eliminar. Vaciar el congreso al completo y mandar a toda la ciudadanía al rincón de pensar no sería una mala idea.