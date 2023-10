Charlton Heston, 100 años y el recuerdo intacto

Hoy hubiera cumplido cien años el actor norteamericano Charlton Heston, un hombre que protagonizó un gran número de películas que han quedado grabadas en las retinas de millones de espectadores. Yo soy uno de ellos y, si echo un vistazo a mi pasado, inevitablemente, John Charles Carter (así se llamaba en realidad) aparece en varias esquinas, en distintas aristas del recuerdo.

El cine siempre ha supuesto un gran impacto en distintas etapas de mi vida. Uno de esos golpes de ficción, uno de los que no podré olvidarme nunca jamás, fue el que recibí la tarde que pude ver ‘El planeta de los simios’. El coronel George Taylor arrodillado frente a lo que queda de lo que él creía ser es una de las imágenes más poderosas con las que me he enfrentado. Pero no puedo olvidar a Charlton Heston encarnando a Judah Ben-Hur (en ‘Ben-Hur’, claro), jugándose la vida sobre una cuadriga; o al capitán Alan Murdock en ‘Aeropuerto 75’ que fue una película rompedora en su momento; o al Mayor Matt Lewis de ’55 días en Pekín’, o...

El cine clásico, ese cine que llegaba desde Hollywood para dejarnos fantasear con la ficción, con un mundo explicado con pelos y señales contando historias maravillosas, es Charlton Heston.

Es curioso cómo un nombre, un título de película, te puede arrastrar hasta veinte, treinta o cuarenta años atrás; es maravilloso poder contar tu propia vida desde las sensaciones que provocaron algunas obras de arte. Charlton Heston es mi infancia y mi juventud, es mis primeras visitas a las salas de cine que tanto cambiaron mi forma de ver la vida, es el amor que siento por el cine y el mundo que he sido capaz de construir gracias a ál. Por eso, una fecha que podía ser una más, se convierte en importante, de las que se tiñen de rojo en el almanaque.