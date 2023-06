No soy un tipo violento y ahora con la edad menos. Pero tomen buena nota. Si cuando llegue el invierno y el fresquito oigo a alguien afirmar eso tan sevillano de: “Chiquillo/a ¡qué frío hace!”, que sepa ese alguien que en ese momento se me alterarán las tripas y la intensión arterial. Dicen los del tiempo que va a bajar la temperatura. Antes, por favor, grábense en el cerebro los momentos de tribulación estivales a causa del Lorenzo. Grábenlas bien, nada de recuerdos vagos. Piensen en los gatos estirados a más no poder y en la sombra con lo frioleros que son; y en el agua que sale caliente de los grifos; y en las noches en pelota picada en la cama sin que ni por esas se vaya la caló. Grapen en su mente la fruta chuchurría, los niños que no pueden pegar ojo, la lengua del perro limpiando el polvo del suelo que pisa, la gasolina que se traga el aire acondicionado del coche o el recibo de la luz si es que disfrutamos en casa de ese aire; los dolores de huesos si dormimos con él en funcionamiento. Piensen y sientan lo que quieran, atravesar el puente de Triana a las tres de la tarde o aguantar un acto cualquiera con poco aire fresco en el ambiente. Pero, por favor, no empiecen con la cantinela “Chiquillo/a ¡qué frío hace!” cuando en Sevilla si hace frío es un rato y no nieva desde principios de 1954 porque la nevada de 2010 ni cuajó en la ciudad, se hizo visible en el área metropolitana y en las sierras mientras que en la ciudad los copitos ni llegaban al suelo.

Que yo recuerde, el verano ha sido siempre parecido al actual, si acaso las calores comenzaban más tarde y no había tanta alerta social con eso de que viene una ola de calor y se activa la alerta roja como si los que arribaran fueran los tanques de Putin. Alerta roja, no exponerse al sol, más búcaro y más agua y arreando que es gerundio, la raza ibérica está decayendo, ¡hay que echarle más intensidad a la vida! Sufrimos mucho golpe de calor y mucho muerto en estos tiempos y sin embargo téngase en cuenta que esto de los viajes al quinto pino o donde Jesucristo perdió el bolígrafo –que decía mi madre- no es de antes, es de ahora, antes, muy antes, a la gente le gustaba sobre todo asentarse en un lugar en el que acababan edificando grandes monumentos desde el Neolítico hasta hoy, lo que ocurre es que en estos días si no te vas a la quinta puñeta y te quedas en la ciudad o bien te limitas a acercarte por el pueblo familiar es que eres un pobre.

En todo esto de la calor y las muertes supongo que habrá que nombrar al cambio climático con el humano como principal causante (a eso lo llaman antropogénesis). De todas formas, hace unos 15.000 años estábamos en un calentamiento global y entonces no existían las revoluciones industriales, eso quiere decir que los calentamientos pueden deberse a varios factores: la evolución natural, la acción humana o la mala leche, que es la que me entra a mí en cuanto oigo a alguien pronunciar la frasecita de marras: “Chiquillo/a ¡qué frío hace!”. Con tales frases se va uno mejor a Calamocha o a Groenlandia. Sevilla no es fría, es húmeda, y lo que más se acerca al frío es la zona conocida como matacanónigos, pegado a la catedral, por la zona de la Giralda.

Supongo que el frío y el calor son los causantes de que tanto personal no quiera trabajar en España. El diario La Razón, por medio de H. Montero, recoge que “se disparan las bajas en España: 711.000 trabajadores sin ir jamás al puesto. El aumento de las bajas mensuales fue 14 veces superior al de afiliados a la Seguridad Social con un coste total para empresas y mutuas de 21.527 millones”. No creo que eso sea por vagancia o picaresca, los españoles son muy serios trabajando y no digamos los andaluces menos cuando llega El Rocío, pero se trata de ocasiones especiales. El culpable es el clima, si tiene usted frío abríguese y punto, lo malo es ahora, con el calor.