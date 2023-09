Chistes machistas

La que le han dado a Alfonso Guerra por lo de Yolanda Díaz y la peluquería. Está claro que el político sevillano no estuvo fino y no creo que vaya a pedir disculpas, si es que tiene que pedirlas por un comentario claramente machista, que creo que sí. Porque si lo dijo consciente de que la iba a liar, que no es tonto, no pedirá perdón y eso es soberbia. ¿Qué pasaría si una mujer dijera eso de un hombre, pero con el gimnasio o la taberna, en vez con la peluquería? Nada, como no pasa nada cuando una mujer le da un pico en público a un hombre. El objetivo es acabar con el machismo y no me parece mal, es necesario, aunque esto no se consigue en tres días porque está en las tripas de nuestra educación.

Me preocupa más un machista con 16 años, que uno de 65, porque llevamos gastados muchos miles de millones de euros en educación como para que tengamos una juventud machista en pleno siglo XXI. Basta con que cojas el metro por la mañana para que escuches decenas de comentarios machistas, de chavales que van a la Universidad o al trabajo. Pero no solo comentarios machistas. Entra en el metro un anciano y de diez jóvenes, se levanta uno a cederle su asiento, si acaso. Van mirando el móvil y no ven al anciano. O miran el celular para hacer como que no lo han visto. Esto es tan grave como el machismo, porque estos jóvenes dirigirán el país en diez años.

A veces veo esos programas de debate político y hay muchas feministas que no hablan nunca del machismo en los jóvenes, porque no les interesa reconocer un fracaso. Van a por el carca, el macho ibérico, el garrulo que se educó con su padre en la taberna y su madre en la cocina. Estos no son nuestra responsabilidad, dirán, porque vienen del franquismo. Curiosamente, el machismo entre los jóvenes y la violencia contra la mujer han subido en nuestro país con el feminismo en las instituciones y en los medios de comunicación. Que se lo hagan mirar, en vez de ir tanto de cacería con balas de odio en la canana.