Citas deportivas este mes en San Juan de Aznalrafache y Los Palacios

La Hermandad del Carmen de San Juan celebra el próximo día diez de este mes el Cross Solidario Virgen del Carmen en su octava edición. La salida será en un rincón muy especial como es el Paseo Fluvial Virgen del Carmen, junto al rio Guadalquivir que ,lo hace mas atractivo por la cantidad de participantes y la manera de acceder al mismo, a pocos metros de la parada de metro de San Juan Bajo y un magnifico aparcamiento. El Cross cuenta con cinco categorías, ganador de la prueba, tres primeros de cada categoría, ganador local, club con más participación y corredor o corredora mas veterano. Los premios , al menos el primero, es de una cuantía mas alta que en la anterior edición por no haberla entregado el pasado año, hablamos de 200 euros, para ello deben superar la última marca.25 euros para los ganadores de cada categoría y ganador local , además de un cheque regalo para el ganador de la carrera. Este año tras la prueba participaran los niños con una prueba no competitiva y medalla para todos. Aquellos que quieran participar en la fila 0, lo pueden hacer con un donativo de cinco euros. Un total de 10,5 kilómetros con salida a las diez de la mañana del próximo día diez de este mes de septiembre. Una buena mañana de deporte y gran ambigú junto al rio Guadalquivir en San Juan. Por otra parte, la Asociación de familiares de enfermos de alzhéimer (AFA) “Nuestra Señora de Guadalupe” de Los Palacios y Villafranca organiza su V Marcha Solidaria que tendrá lugar el próximo sábado 16 de septiembre. El precio de la inscripción es de 6 euros y el plazo estará abierto hasta el viernes 8. Esta iniciativa tiene un doble objetivo, por una parte, dar visibilidad a esta asociación que desde hace una decena de años trabaja en ese pueblo para mejorar la calidad de vida de las personas enfermas de alzhéimer y de sus familiares, y por otra, recaudar fondos que sigan haciendo posible dicha causa. La marcha partirá a las 19:30 horas desde el Parque de los Hermanamientos hasta el Parque de las Marismas. El precio del dorsal es 6 euros e incluye camisetas, mochila y gorra. El plazo de inscripción es hasta el 8 de septiembre y los interesados pueden inscribirse en la sede de AFA ubicada en el Centro Cívico Marchenilla, calle Fernán Caballero; de 9.00 a 14.00 horas, y desde la próxima semana también podrán hacerlo en horario de tarde de 18.30 a 20.30 horas. Dos acontecimientos deportivos con muchos seguidores en cada edición y que este año no faltaran a las citas, como participantes o como publico las dos carreras tratan de conseguir dinero para una causa muy especial cada una de ellas.