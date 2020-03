Colaboración versus coronavirus

Si la especie humana ha llegado hasta aquí ha sido gracias a la colaboración entre sus miembros. Si ahora estamos en crisis es porque esa colaboración ha mermado exageradamente. El coronavirus ha venido a darnos esa lección, que la aprendamos a o no es otro cantar porque sospecho que en cuanto acabe la rabia porque el perro haya muerto volveremos a las andadas, unos a mirar por sus codicias –no se han detenido ni con el virus- y otros a seguir sus pasos o porque no tengan más remedio o porque no piensen por sí mismos y sigan la corriente o por cobardía o porque hay miles de millones de personas queriendo imitar esas codicias en la medida de sus posibilidades. Esto sucederá porque nuestra colaboración nunca es voluntaria –aunque parezca serlo- sino impuesta por los factores que no controlamos.

Hace unos 50.000 años, los humanos modernos habían dominado sus entornos más inmediatos mediante la necesaria colaboración y vivían incluso en las zonas más frías, permitiéndose el lujo de alejarse de las zonas más influidas por las glaciaciones. Hace 10.000 años estábamos en un mundo aún de glaciaciones y periodos interglaciares. Los hombres de neandertal estaban ahí y nosotros, los sapiens sapiens o cromañones coincidimos con ellos, todos convivíamos gracias a la colaboración, ellos se extinguieron y aún no estamos seguros de las causas, pero antes se mezclaron con nosotros, el humano es mestizo desde siempre. Nosotros salimos adelante a base de ayudarnos en las faenas recolectoras y cazadoras.

Más tarde llegamos a la agricultura y a las civilizaciones, todo lo cual fue al mismo tiempo el comienzo de nuestra prosperidad y de nuestra decadencia o desgracia. Ahora estamos en un periodo interglaciar que puede que dentro de miles de años se convierta en glaciar, se ha consumado lo que ya se veía venir: la victoria del egoísmo y a eso se le llama neoliberalismo. Estamos en una terrible encrucijada: si se le da el poder al Estado aparece un totalitarismo y si se le da al sujeto aparece otro.

El coronavirus despierta la parte más primitiva de nuestro cerebro, nos despierta el instinto de supervivencia a la vez que intensifica otra de nuestras características: la pulsión explorativa que es la que mueve a los científicos. Ambas nos salvarán, la colaboración es fruto del egoísmo, el Papa celebra misa él solo, las iglesias se quedan vacías, los creyentes anteponen sus vidas a su confianza en Dios porque Dios no es un elemento que no controlemos, sino que lo controlamos porque lo hemos creado nosotros, lo que ocurre es que esa creación la hemos elaborado a base de menospreciarnos y entregarnos a ella, pero en el fondo la controlamos, tanto la controlamos que la hemos matado y ése es otro problema que nos ha surgido.

Nos unimos ahora porque no controlamos al coronavirus, pero cuando muera o lleguemos a domesticarlo volveremos a ser nosotros mismos en nuestro estado actual evolutivo. A pesar de todas las terribles guerras y matanzas que hemos protagonizado, lo seguiremos haciendo porque sabemos que es asunto nuestro y que, aunque se nos escapa de las manos muchas veces, suelen existir algunos que están controlando los hechos. Si algún día ese control nos abandonara del todo empezaría otro mundo.