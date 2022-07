Cómo combatir la inflación «democrática»

Cuando yo era alumno de doctorado en la Facultad de Comunicación –allá por 1990- la clase no estaba compuesta, como en estos tiempos, por alumnos recién graduados, inexpertos y bastante críos todavía que es lo que sucede –generalmente- hoy. No, en 1989 se abrió la primera Facultad de Comunicación (entonces Ciencias de la Información) de la historia de la universidad andaluza, en Sevilla. Luego en Málaga porque el exvicepresidente Gaspar Zarrías se lo encomendó a un catedrático procedente de Madrid, de su misma cuerda política, por supuesto. En lugar de Granada –que con Sevilla son las dos universidades principales de Andalucía por sus historias- se eligió Málaga para que no se enfadaran allá, menudos son.

Pues en aquella clase de doctorado no había niños empoderados por sus padres y gobiernos y, encima, esclavos de las redes sociales, eso no existía aún. La inmensa mayoría éramos profesionales de la comunicación y la docencia y en ocasiones se armaban unos debates tremendos, algunos de los cuales se calentaban tanto que el profesor se veía en apuros para coordinarlos. Ocupábamos el aula mujeres y hombres jóvenes pero con bastantes tiros recibidos en la vida. En una ocasión tratábamos sobre el mercado y aparecieron las típicas posturas a favor y en contra. Aquello fue tan in crescendo que un compañero alumno, profesor de enseñanzas medias, contrario al mercado, le dijo a otro que estaba a favor, alzando la voz en demasía: “Mira, nos tiramos unos cuantos meses sin consumir como lo hacemos y tu puñetero mercado se va a la mierda”.

Con el asunto de la inflación y sus torturas me ha venido este episodio a la cabeza. Los ciudadanos no sabemos en realidad el poder que tenemos, más allá del voto cada cuatro años. Si estuviéramos organizados bajo unos objetivos comunes y no separados, yendo cada uno a lo suyo, “piando” mucho pero tragando, otro gallo bien distinto nos cantaría. Sin embargo, por algo están las cosas como están: unos pocos saben bastante bien lo que quieren y los muchos, bla, bla, bla.

Oiga, si la gasolina está cara, deje de una vez el coche en casa, las calles y carreteras, vacías, lo imprescindible, ya está, como en el confinamiento por Covid. A por el transporte público, a aprovechar las cinco plazas o más de cada coche, no cada uno en el suyo. Los taxis, compartidos. Los viajes en los que sea posible: Blablacar. Mucho más barato. Si la bolsa de la compra está imposible o, mejor, para que nunca llegue a estarlo, mucho menos consumo: lo imprescindible, economía de guerra, que el humano no precisa tanto comer como parece. Y con relación a tonterías diversas para cualquier asunto, ni un gasto, que nuestros antepasados fueron felices con muchos menos desembolsos. Ni tanta escasez como antes ni tanta chorrada como ahora. El humano empezó a complicarse la vida cuando se hizo sedentario gracias a la agricultura. Tenía muchas ventajas, pero también inconvenientes tremendos si lo comparamos con lo que era antes: nómada, cazador, pescador, pastor.

Todo se rige en este régimen por la oferta y la demanda. Demandemos lo mínimo hasta que los codiciosos que matan a la gente en silencio tengan que bajar los precios. He ahí, en pocas palabras, nuestra fuerza, pero nuestra desunión, nuestra ignorancia, nuestro egoísmo, eso de no ver las cosas desde la totalidad sino en pequeñas partes y cada cual pensando en su parcela, nos pasa factura. Si de verdad esto fuera una democracia repleta de ciudadanos democráticos no se cachondearían ni abusarían de nosotros como lo hacen, precisamente en nombre de la democracia. El poder del régimen llamado democrático consiste en que domina gracias a la teórica libertad que nos da. El resto ya lo aportamos nosotros: indolencia, comodidades, jugar a ricos, no cultivarnos cultural y espiritualmente, contagiarnos con que el tener es más importante que el ser... Así nos irán jodiendo continuamente, unas épocas más y otras menos. Ah, y no tendrán piedad, las máquinas irán avanzando, es ley de mercado también. Esto es tema aparte.