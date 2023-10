Cómo informar a nuestro favor sobre lo de Gaza

Primero, aquello no es una invasión sino una incursión, algo necesario para acabar no con los palestinos sino con los terroristas de Hamas. Resulta que los terroristas de Hamas ganaron las últimas elecciones celebradas en aquellos pagos, pero eso no importa, son terroristas y punto. Si algún día se vuelven buenos los sacamos de la lista -ya lo hizo la UE en 2014- como aquí en España hemos sacado de la lista a muchos terroristas, nosotros afirmábamos que eran terroristas y ellos y sus simpatizantes respondían y responden que era lucha armada. Sin embargo, los atentados que tengan lugar en Europa y que maten a europeos, cuidado antes de hacer pública la causa no sea que nos volvamos islamófobos. Hay que comprobar hasta el último resquicio si el señor que llevaba el cuchillo o la escopeta es islámico de verdad o estaba de cachondeo, gritando “Alá es grande”.

Segundo, si el señor Biden dice que el hospital de los 500 muertos ha sido bombardeado por Hamas es que ha sido bombardeado por Hamas. Punto en boca, eso es como cuando Gila contaba que había aparecido una persona tendida en el suelo de Londres y Sherlock Holmes sentenció que estaba muerto. Ante la duda de uno de los presentes, Holmes zanjó el tema: “Está muerto porque lo digo yo que soy Sherlock Holmes”.

Tercero. Si acaso, para disimular y confundir, se dan tres o cuatro probabilidades sobre las causas de una matanza y así el receptor duda de quién ha sido el culpable. La duda paraliza la acción. En las alturas y adláteres, quienes corresponda, saben con certeza quién ha sido. Nosotros no. Hasan Hussein tenía armas de destrucción masiva, no había duda en eso, lo conocían desde The New York Times hasta los periódicos de barrio. ¡Tenían pruebas! ¡Pero no las había!

Cuarto, siempre hay que distinguir entre los palestinos -que no tienen culpa de nada- y los terroristas. Por eso ese ojo de lince y esa humanidad guerrera que nos caracteriza, origina que expulsemos primero a todo el trigo hasta que sólo quede la paja. Entonces comenzamos nuestra operación militar quirúrgica. Como amamos tanto al pueblo palestino, primero lo habíamos arrojado de sus tierras y ahora se lo regalamos a Egipto y al resto del mundo junto con unos camiones de provisiones que reparten nuestros soldados pacificadores y los de las ONGs y voluntariado para ganarse el cielo.

Quinto, quien quiera saber la verdad es un antisemita. En 2004, publiqué mi libro Dioses y diablos mediáticos. En él lancé una simple opinión: el mundo ya no le debe nada a los judíos, ellos sufrieron lo que sufrieron y parece mentira que se lo hagan sufrir a los demás. Igual que yo opinan judíos célebres, admiro a los judíos, pero no a su dictadura ni a sus métodos racistas, deberían tener más sabiduría si vienen de tan lejos en la Historia. Cuando mi libro, una conocida novelista me llamó desde Madrid para darme una conferencia y echarme un rapapolvo por mi frase. También me decía que iba a escribir una reseña sobre mi obra pero que ya no iba a hacerlo. Era una fundamentalista, un estomago agradecido o ambas cosas. No quiero reseñas de cabezas cuadradas y me ratifico en la opinión que expresé en 2004. Ahora más. Que no me guste el islam porque atenta contra mi cultura no significa que mire para otro lado cuando asesinan de esa manera, oficialmente, a sus practicantes. Si Hamas estableciera un Estado yihadista porque se ha alzado contra su enemigo así es la Historia, deberíamos defendernos de él como nos defendemos de los que hay ahora. Repito que todo ese yihadismo lo hemos sembrado nosotros. ¿Qué haría usted si le mataran a su familia y no le dejaran ni transitar por sus tierras desde 1948 hasta hoy? No me gusta nada todo esto y sin embargo tengo que apechugar y hasta tragarme unos mensajes periodísticos desinformadores.