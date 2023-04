Comprar votos con dinero de todos

Ningún partido político, ni de izquierdas ni de derechas, va a pensar nunca en compensarnos de alguna manera a los que nacimos en los cincuenta y los sesenta, en pleno franquismo, comenzamos a trabajar a los 10 o 12 años, a veces teniendo que dejar el colegio por no poder hacerlo compatible, aprender un oficio y ayudar a levantar el país, como hicimos. Sin que cotizáramos nada a la Seguridad Social, como fue mi propio caso, hasta los 18 años. Esos primeros seis años de duro trabajo no me sirvieron de nada, sólo para llevar algo a casa. Quiero decir a la hora de empezar a ver lo de la pensión, que ahí ando. Entiendo que les cueste menos trabajo comprar el voto de los jóvenes con 400 euros, como quiere hacer Sánchez, o con 20.000, como pretende hacer Yolanda Díaz. O sea, darles esa cantidad tan importante a quienes cumplan la mayoría de edad, como si les hubiera tocado la Lotería o recibieran una herencia de los abuelos.

Hay muchas ayudas a los jóvenes para estudios o alquiler de vivienda, pero nada como decirles que les van a dar lo que vale un buen coche o una moto de alta cilindrada, cuando necesitas votos para situarte, como es el caso de Yoli la Modelitos, que desde que llegó al Gobierno vive en un piso de lujo en el centro de Madrid con todo pagado y debe tener un ropero que ni la modelo más cotizada del mundo. No quiere jóvenes emprendedores que se sacrifiquen estudiando o aprendiendo un oficio, sino una clientela que le ayude a ser la primera presidenta de España. La gallega no va a caer nunca en que, como ministra de Trabajo, podría pensar en compensarnos de alguna manera a los explotados del franquismo, que ahora tendremos que vivir con 850 euros al mes, como será mi caso dentro de unos cuantos meses. O sea, condenamos a tener que inventarnos lo que sea para no caer en la pobreza más denigrante, después de medio siglo de duro trabajo mal pagado.

Quiere comprar, con mi dinero, seguir en el lujo e incluso mejorar el nivel. Desde luego, no con mi voto, porque antes lo tiraría al váter. Ya viví cómo los socialistas de Felipe González se enriquecieron mientras yo intentaba tener un pisito o labrarme un futuro escribiendo de flamenco por una miseria y, por cierto, sin derechos ningunos como trabajador.