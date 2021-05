Comunicado oficial Unión Flamenca

En relación al artículo aparecido en El Correo de Andalucía ´Mañana será el gran día´ escrito por D. Manuel Bohórquez Casado, que cita literalmente: «como denuncié hace dos días, la artista onubense Rocío Márquez y el sindicato Unión Flamenca me han dejado fuera de la lista de quienes van a dar charlas para el Instituto Cervantes, de sesenta personas, en el Congreso Internacional de Flamenco que se está organizando». El colectivo de artistas profesionales del flamenco, agrupados en las entidades asociación de artistas profesionales del flamenco unión flamenca y sindicato flamenco, queremos hacer las siguientes aclaraciones:

- Efectivamente, Unión Flamenca ha firmado un convenio de colaboración con el Instituto Cervantes el 29 de Marzo de 2021. En este convenio no se recoge ninguna actividad concreta que realizar. Tampoco tiene ningún tipo de contraprestación económica de una a otra parte, ni se realizan contrataciones u otras operaciones que impliquen pagos. Es decir, es una declaración de intenciones. Este convenio llevaba varios meses redactado y aprobado, pero su forma tuvo que ser pospuesta por causas relacionadas con la pandemia y las restricciones de movilidad.

- El congreso mundial del flamenco del Instituto Cervantes es una actividad propia de esta entidad. Ha sido ideada y configurada en su totalidad por este ente de acuerdo a sus propios criterios. Como entidad representativa del colectivo de artistas del flamenco aplaudimos cualquier iniciativa que signifique la mejora de las posibilidades laborales de nuestro colectivo. Es por ello que, ante proyectos de la envergadura de este congreso, no podemos sino aplaudir la iniciativa, agradecer al Instituto Cervantes que tenga en cuenta al Flamenco para el diseño de su actividad y colaborar y participar en todo aquello que necesiten de nosotros. Sin embargo, debemos aclarar, que unión flamenca no es la entidad organizadora de este congreso; unión flamenca no contrata ni decide a quién contratar en este congreso; unión flamenca no impulsa ni veta a nadie para participar en este congreso. El Instituto Cervantes tiene la capacidad jurídica exclusiva para todo ello.

- Es por ello que Unión Flamenca y su sindicato no han participado de forma alguna –como expresa erróneamente este columnista- en la elaboración de listados de ponentes para el congreso. Tampoco colabora en la elaboración de programas, ni decide qué artistas participarán en este congreso

- Que Unión Flamenca ya se ha puesto en anteriores ocasiones en contacto con este columnista para hacerle determinadas aclaraciones respecto de otras noticias publicadas, habiéndole facilitado los teléfonos y contactos de su personal para que realice cualquier consulta, duda o aclaración, al igual que hacen otros medios, para contrastar las informaciones antes de ser publicadas. Sin embargo, jamás se nos ha llamado ni solicitado información sobre la relación con el Instituto Cervantes o con este congreso. Desde aquí, de nuevo, le reiteramos nuestra disponibilidad.

- Que este tipo de informaciones resultan muy perjudiciales para Unión Flamenca, en tanto que contribuyen a generar una imagen distorsionada e incorrecta de quiénes somos y qué hacemos, desgastando a la misma. Unión flamenca no es una empresa. Unión Flamenca es una asociación de artistas del flamenco creada y autogestionada para realizar acciones que beneficien al conjunto de su sector de manera altruista. No existe artista del flamenco que participe en unión flamenca que tenga o haya tenido ningún beneficio económico relacionado directa o indirectamente con su participación en la misma.

- Que las acciones difamadoras o distorsionadoras que obligan a Unión Flamenca a dedicar tiempo y energía a hacer comunicados y dar explicaciones no hacen ningún beneficio al sector del flamenco. Somos muchas las personas que nos dejamos nuestro tiempo, energía y dinero en mejorar el sector a través de esta entidad que hemos creado con tanto cariño. A diario estamos realizando muchas labores en pro de nuestro colectivo. Estamos trabajando para conseguir ayudas, mejorar la legislación que nos afecta, revisar las condiciones laborales del colectivo de personas asociadas.