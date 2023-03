Comunismo, desinformación y mujer

España no es un país comunista, los ciudadanos no han votado comunismo, al revés, el comunismo está detrás de las prioridades de los votantes, primero se hallan el PSOE, PP y Vox y, si hacemos caso a las encuestas, Podemos y el PCE que tan vergonzantemente se esconde tras ese partido inmaduro y confundido, Podemos, que no puede nada, ambos, Podemos, PCE, etc., pueden convertirse en algunas zonas de España en partidos extraparlamentarios. Las elecciones generales de 2019, vistas desde esa grave miopía que tienen algunos progres, es más fascista que comunista si asimilamos los lenguajes decimonónicos que hablan de trifachitos cuando PP y Vox deciden gobernar juntos y se suma Cs.

La división de la izquierda es de juzgado de guardia, siempre ha sido así, los trotskistas por un lado -divididos a su vez- los estalinistas por otro, los maoístas a lo suyo, los verdes siguen muy verdes, y ahora el neocomunismo que de neo tiene sobre todo su adhesión a la Teoría de la Estupidez escrita por Carlo Maria Cipolla. Por eso, teniendo en cuenta lo de hoy, con esta globalización necesaria pero con efectos perversos, es para hacer lo que han hecho muchos: mandar a la izquierda comunista a hacer gárgaras a ver si se le aclara el seso y deja de hablar tanto de sexo que parece la doctora Ochoa del siglo XXI y le da la razón al viejo dicho “la jodienda no tiene enmienda”.

Dicho lo anterior, yo asumo mi pasado con orgullo, no me arrepiento de él porque gracias a él soy lo que soy hoy: un librepensador, mientras me dejen serlo. No tengo partido ni tribu y no creo ya en el comunismo. Pero hubo un tiempo en que quise cambiar el mundo hasta que el mundo me cambió a mí porque yo lo utilicé para pensarlo, como objeto de estudio. Voy de francotirador y no estoy cómodo así, desde luego, pero antes que venderme por un plato de lentejas está ser fiel conmigo mismo porque, gracias a mi trabajo y a mi esfuerzo, no tengo que adular a nadie, “a mi trabajo acudo, con mi dinero pago” (Antonio Machado) hasta que pueda y me dejen, ya sé que soy un blanco fácil también, que, en lo que a Sevilla respecta, como no entro por el aro de la Sevilla eterna ni por la socialdemócrata y la progresista es regresista, no hay más remedio que hacer el cambio en una sola persona: yo mismo.

Me han marginado -y me marginan-, tanto por haber sido comunista como por no casarme con nadie. Me invitan a tertulias audiovisuales una vez y se dan cuenta de que no soy manejable. A mí me importa poco el asunto porque como en casa no se está en ningún sitio y para hablar al dictado de unos y otros me quedo en mi estudio. Todo lo anterior lo digo como gran preámbulo a lo que voy a constatar ahora.

Lo que están haciendo ministras, sobre todo, desde el gobierno, en el sentido de relacionar feminismo con comunismo, no sólo es inmoral, falto de ética y hasta puede que sea ilegal sino que el comunismo no tiene nada que ver con ese infantilismo que ya denunciara el propio Lenin. Puede que en un país comunista estas ministras y ministros fueran conducidos al gulag correspondiente o al ostracismo. El comunismo buscó levantar un mundo mejor y no lo logró, las causas son largas de explicar. Asesinó a mucha gente en su empeño. Pero ya estoy harto de escuchar a señores -a los que respeto y hasta me gusta muchas cosas de las que dicen- hablar del comunismo asesino desde posiciones y empresas pertenecientes a instituciones tanto o más asesinas que el comunismo. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ya vale de ver la mota en ojo ajeno y no ver la viga en el propio.

Determinados comunicadores -y toda la estructura mediática al servicio del PP y de Vox- lo están haciendo muy bien para echar del gobierno a los indeseables que lo ocupan. Ahora bien, si vamos a hablar de asesinatos a través de la historia que hablen de todos los asesinos, que se les vea su profesionalidad periodística con un enfoque estructural amplio, que dejen de explicar de una vez la Historia con visiones tuertas.

Las cosas han sido como han sido y han dejado huellas tan profundas que los comunicadores derechosos, a pesar del gobierno tan impresentable que tenemos, se las están viendo duras para echarlo. ¿Por qué? Porque apuestan por otros cuyos significados históricos guardan tantos o más muertos en el armario como el comunismo. Claro que comprendo que hay que comer y para eso se ven obligados a informar a medias. Sólo deseo que si vamos a analizar lo que pasa se haga con criterio académico, no ideológico ni adoctrinador que llevan toda la vida adoctrinándome, me callo demasiado, pero a veces uno estalla.