Con Carlos Colón por la avenida Carlos Marx

Cruzábamos grupos de fieles y curiosos, sorteábamos familias y saludábamos conocidos con los que jamás habíamos coincidido en ese suelo de Sevilla. Nunca, lo confesamos, habíamos visto un paso o procesión por aquel escenario urbano, que sin embargo acogía, no desentonaba del caminar de Jesús rodeado de sus devotos cantando o rezando. La cruz de guía cargada con los símbolos de la Pasión, el más puro barroco sevillano del XVII, se abría paso entre vendedores de globos para los niños, las indicaciones de tráfico pintadas en el asfalto y los semáforos que parpadeaban. Los mismos cirios que portaban los hermanos -que habían llegado a estos barrios antes que Él y aún permanecen allí como “cirineos”- agradecían haber cambiado el frío de la noche santa por la templada mañana otoñal. El estandarte morado, tan serio y formal, marcaba con su pequeña cruz inclinada el rumbo de los acólitos, la voz del capataz y el rojo clavel que bordeaba el friso. Eran los mismos que en la madrugada del Viernes Santo.

Llegó el Señor a la Candelaria recorriendo las bellas y ordenadas calles de aquel barrio de bloques trabajadores y honrados comercios de cercanías. Era la hora próxima al almuerzo y olía la comida de algunos pisos. Realizó una entrada difícil en el templo por el patio de la parroquia y otra ovación lo dejó allí para la segunda semana de la Misión, que cuanto más se aleja en el tiempo más se asienta en la memoria y el entendimiento como uno de los hechos más serios y fundamentales vividos alrededor de una cofradía. Como apuntó a propósito de aquel día Carlos Colón: “ante las colchas y las fotos del Señor cogidas con pinzas junto a la ropa tendida, ante el rótulo de Carlos Marx que me hizo recordar lo que escribieron George Steiner -“el marxismo es una nota a pie de página del judeocristianismo”- y Núñez de Herrera -“lleva este Cristo sobre sí el dolor antiguo de los proletarios”-, no cabe hacer literatura; sólo un testimonio que refleje lo más sobriamente posible, sin retórica sentimental, lo que se está viviendo. Algo que no ha vivido nunca quien, como yo, ha vivido muchas Semanas Santas”. Y quien compartió con él un buen trecho de aquel traslado inolvidable da testimonio de ello.