Con La Faraona llegó la polémica

El Concurso de Investigación del Flamenco Ciudad de Jerez está rodeado siempre de polémica y lleva solo cuatro ediciones. La hubo en la primera edición y la hay en la última, en la que ha sido premiada la profesora sevillana Cristina Cruces Roldán por un trabajo de investigación sobre Lola Flores, Ni canta...ni baila? El baile flamenco de La Faraona en la cinematografía de la hispanidad. No conozco el estudio y no puedo opinar sobre si ha merecido o no la decisión del jurado. Sí puedo decir que el tribunal no me pareció de verdaderos expertos, salvo dos o tres miembros. Po otra parte, se tuvieron que leer seis tochos en un mes y eso es imposible, porque no se trata solo de leer los trabajos, sino de analizarlos y comprobar los datos para que no te metan ninguna bacalada, que suele pasar.

Negar el arte de Lola Flores sería un dislate, pero si con este certamen se quería dar a conocer el flamenco de Jerez, ¿de verdad es Lola una representante del arte jondo de la ciudad gaditana que alumbró los nacimientos de Antonio Chacón, Manuel Torres, La Malena y La Macarrona? Se presentaron seis trabajos y el jurado decidió descartar tres, luego quedaron otros tres, uno del cantaor local el Niño de la Fragua, otro del crítico local José María Castaño y, por último, el premiado, de Cristina Cruces. Este trabajo tuvo, al parecer, bastante apoyo en el jurado, presidido por Rafael Infante Macías, que no es ni mucho menos un experto en flamenco, aunque esté metido en todos los fregaos del arza y toma.

El pasado 17 de noviembre, uno de los tres participantes descartados, el aparejador y antropólogo Manuel J. Castro Rodríguez, decidió impugnar el resultado alegando que el trabajo ganador incumplía las bases porque no era del todo inédito, al haber dado la autora una conferencia sobre el tema del estudio y haber participado en algún programa de televisión. Desde el Ayuntamiento de Jerez le contestaron a su escrito, en concreto Carla Puerto Castrillo, secretaria del jurado, diciéndole que “no ha lugar a la solicitud recibida”. Consideran que el hecho de que diera una conferencia o participara en un programa de televisión no invalida el carácter inédito del trabajo. La autora ya recibió el dinero del premio, 3000 euros, así que poco se puede hacer. Sin embargo, Manuel J. Castro quiere que se haga justicia y asegura que volverá a impugnar el resultado.

Toda esta polémica no beneficia al concurso. Ni las sospechas de que se pudiera haber puesto un jurado adecuado para premiar el trabajo sobre Lola Flores, que el tema está en la calle. En un concurso de investigación es inexplicable que solo hubiera un investigador entre los miembros del jurado, Carlos Martín Ballester, especializado en la discografía de pizarra. El resto de los miembros del jurado, conocidos por su relación con el flamenco, fueron Rosalía Gómez, crítica de danza, y Estela Satania, que ejerce la crítica en varios medios. Ni idea de los demás: Josefa Parra, Cristina Medina y Carla Puerto. Solo dos hombres en un jurado de siete miembros. Curioso, que la ganadora sea una conocida activista del feminismo flamenco.