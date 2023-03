Con lo guapo no se come...

Hace cuarenta y tantos años había un programa de contactos en Radio Popular de Sevilla, la antigua Radio Vida. Escribió al espacio una muchacha del Tiro de Línea, Isabel, que buscaba novio. Su carta me conmovió y decidí escribirle, porque no tenía novia y quería conocer a alguien para olvidar un desengaño amoroso. Nos escribimos varias cartas y en una de ellas me pidió que le mandara una fotografía para saber cómo era físicamente. Tenía 20 años, medía 1.90 y era un buen muchacho, pero no era Brad Pit y tenía mis complejos. Las muchachas del barrio estaban todas enamoradas del rubio de Los Pecos y de David Cassidy, el célebre actor y cantante neoyorquino. Todas las adolescentes de los setenta llevaban su fotografía en la carpeta del colegio. Tras darle muchas vueltas al asunto, un día le mandé a Isabel una fotografía de un cuñado mío muy apañado y me dijo que era muy guapito, y que le gustaba. El problema vino cuando quiso que nos conociéramos, que quedáramos en la Catedral. Le ponía mil pretextos para no ser descubierto, pero tuve que dar la cara y quedamos en la Plaza del Triunfo. Sabía cómo era ella, porque me mandó una fotografía de carné. Era una morenaza de no te menees. Pasé varias veces por el banco donde la vi sentada y comprobé que era una mujerona, alta y con un cuerpo precioso.

Como miraba mucho el reloj y temí que se fuera, me acerqué a ella y, sin pensármelo más, le dije: “Hola, Isabel, soy Manolo, de Su Eminencia”. Se le descompuso la cara. “¿Manolo Bohórquez?”, me preguntó atónita. Sacó la foto de mi cuñado de la cartera, me miró varias veces y me preguntó que qué broma era esa. “Tú no eres el de esta foto, ni de coña”, dijo, con la cara ya de pocos amigos. “No, el de la foto es el novio de mi hermana. Es que temía que si te mandaba una mía me vieras feo y no quisieras nada con migo”, le dije. Se levantó airada, me mandó a la mierda, se fue y volví a Su Eminencia con ganas de cortarme las venas en la Zúa. Con el paso de los años llegué a la conclusión de que no es que no le gustara, sino que se había enamorado de mi cuñado. Porque no solo le mandé su foto recién licenciado, que se parecía a Richard Gere en Oficial y caballero, sino soleares y poemas. La había enamorado, vuelto loca, con mis coplas de amor, pero lo estropeé todo por no tener el valor suficiente para mandarle una foto mía y que viera cómo era en realidad. Las muchachas de entonces eran crueles a veces con los que no nos parecíamos a Cassidy o el rubio de Los Pecos. Se puso muy de moda en el barrio que cuando le decías a una chavala que con lo guapo no se comía, ellas contestaban: “Y con lo feo dan fatigas”.