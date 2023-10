Con Pepe Arenzana en Huévar

La amistad es un alma en dos cuerpos. Tal y como está el mundo, los amigos son el mayor tesoro que podamos tener. Ya me gustaría presumir de ser uno de los mejores amigos del gran periodista José María Arenzana, pero hasta ayer, que estuve en la presentación de su último libro, Ficcionario, en Huévar del Aljarafe, su pueblo, solo lo había visto en persona una vez que me invitó a su programa de radio. Naturalmente, sé muy bien quién es y qué importancia tiene como periodista de prensa, radio y televisión. No entro en otras cuestiones, porque sé que hay quienes no admiran su trabajo ni están en sintonía con su estilo y su manera de expresarse sobre las cosas de la vida. A mí Pepe Arenzana me cae muy bien, sinceramente, y estuve ayer en Huévar porque quise estar.

Menudo día pasé, primero en la presentación de su libro en la Casa de la Cultura, donde sus paisanos le demostraron un enorme cariño y respeto, y luego en la hacienda de Mariana Díaz-Trechuelo, la marquesa de Villavilviestre, y su marido, José Luis Fernández Figueroa. Nos invitaron a almorzar en la Hacienda del Marqués o El Bombo, verdaderamente espectacular. Pepe Masay, Arenzana, dio toda una conferencia sobre el origen de las palabras, que ya justificó el viaje a esta bella localidad aljarafeña, si es que estas peritas en dulce hay que justificarlas. El día, además, amaneció con una luz que solo se da en el Aljarafe, que entraba por las ventanas de una de las naves de la hacienda como envuelta en la niebla de un ensueño. Los sevillanos deberían poder conocer esta finca de mediados del XIX.

Ficcionario, es un curioso diccionario que te atrapa desde la primera página, por su originalidad y el talento del autor. Es una obra de humor que prologan dos grandes maestros del periodismo sevillano, como son Paco Correal y Félix Machuca. Una personal interpretación de determinadas palabras, algunas creadas por el propio autor con un ingenio al alcance de pocos. Es un libro de pequeño formato, que cabe en una mano abierta y cuyo tacto es tremendamente agradable. Lo que solemos llamar una joyita literaria. Puede ser el mejor regalo de Navidad. Por si les sirve de ayuda, cuando estábamos en El Bombo dando buena cuenta del ágape, los que habíamos adquirido un ejemplar en la Biblioteca Municipal no perdíamos de vista el libro en ningún momento, quizá por temor a dejárnoslo allí.