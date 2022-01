Con Rafa Nadal y las vacunas

Que el mundo se tuerza del revés también ocurre en el deporte de élite. Resulta que Rafa Nadal, probablemente el mejor tenista de la historia de España y un modelo mundial no solo por esa razón, está siendo vilipendiado por Serbia y casi medio mundo por decir la verdad de un caballero sobre Djokovic, el antivacunas. Este tenista serbio quiere pelear su número uno actual en el Open de Australia pero sin vacunarse. A nuestro Rafa Nadal le han preguntado al respecto y solo ha dicho que respeta a todo el mundo, pero que todo en esta vida tiene sus consecuencias y que él cree en los médicos. En Australia, frente al victimismo barato del serbio de anunciar que está preso o retenido, lo han entendido mejor aún: “Ese señor es libre de irse cuando quiera”, le han dicho. A tomar por..., diría yo. Y resulta que un compatriota de Nadal como Feliciano López, tenista también, apoya al serbio y allá en aquel país le dicen a Nadal que aprenda de López.

¡Qué vergüenza internacional! Rafa Nadal es nuestro abanderado no solo por jugar muy bien al tenis, que lo hace hasta para darle vueltas a cualquier tenista de la historia del mundo, sino por comportarse ejemplarmente como un español de los que hacen falta muchos. Sin tapujos, sin sectarismos, sin tonterías.

Es necesario que voces autorizadas en el deporte de élite –no solo el tenis- y en el gobierno se alcen decididas para defender a este compatriota que ha puesto a Djokovic en su sitio usando solamente el raciocinio y la educación. Ser bueno en algo, buenísimo, incluso el número uno, no te da derecho a creerte un individuo por encima de los demás. Eres un individuo y punto, sin más valor que cualquiera que pase por ahí enfrente. Y eso hay que enseñárselo con ejemplos a nuestros niños, adultos dentro de muy poco. Y si el mundo ha sufrido tanto, tantísimo –y lo que le queda- por la COVID-19, lo último que teníamos que aguantar es que llegara un número uno de lo que sea –me da igual- dándonos lecciones de privilegio y excepcionalidad. El también número uno del mundo, que es de aquí, se lo ha dicho con muchísima más educación de lo que a mí me saldría. Y lo menos que podemos hacer los demás españoles, en masa, es agradecérselo con las mismas palabras que le han dedicado los serbios con tanto odio: “Rafa Nadal, esto no lo olvidaremos nunca”. Desde luego que no.