Concha Velasco: el destino

Muchos de nosotros, ya entrados en edad, hemos vivido casi palmo a palmo la carrera artística y personal de Concha Velasco. Ahora está en una residencia que le ha buscado su hijo, con todo acierto. Eso no quita para que, esté donde esté, en su casa, en la de alguno de sus hijos, en una residencia, nos entristezca por ella y por nosotros ver esta situación que nos aguarda el destino. Nos podemos reír o sonreír con ese destino, mi madre, que murió con 91 años, en manos del señor Alzheimer, decía cuando veía un panorama similar al de Concha Velasco: “cómo nos ponemos”. Me acuerdo cada vez más de ella y de su frase al observar a mis amigos, familia, allegados y personas admirables como Concha Velasco, sucumbir sin remedio al paso del tiempo. Es urgente ir venciendo más aún a ese tiempo que nos deja al final en una silla de ruedas. Es inevitable mirar ahora a Concha y recordar su aspecto cantando la chica Ye-Yé o encarnando tan magistralmente a Santa Teresa. No hay derecho a que personas que nos han hecho felices terminen así, ni hay que tolerar que nos ocurra lo mismo o algo parecido a cualquiera. La ciencia acabará con eso, sí, tengo absoluta fe en lo empírico.

Cuando veo mis manos ya noto una cierta artrosis en ellas. Eric Clapton vio algo parecido en las suyas y decidió dejar de tocar porque se dio cuenta de que no era el mismo y no quería engañar a los públicos. Yo no me dedico a lo mismo que Eric Clapton -un par de años centrado en el rock sinfónico y en el blues me hubieran venido bien- y sin embargo ya no alcanzo a pisar con soltura ciertos acordes de la guitarra, me afecta mucho comprobarlo. Mis rodillas a veces se resienten un poco subiendo escaleras. Ahí está la artrosis, malvenida seas, pero hay que cargar contigo, cabrona. Y soy un chaval al lado de Concha, por edad, seguramente ella sea más joven que yo en el interior de su cerebro.

Si sigo cumpliendo años, eso es lo que me espera, haga o no haga ejercicio, tome o no tome medicinas. Mis médicos privados de Muface, que siempre tienen prisa y poca vocación (ahí tenéis el pildorazo, no me importa que lo leáis), nunca han acabado por darle la importancia que tiene el asunto, tal vez estén en lo cierto, no hay remedio, voy para atrás, no evoluciono, involuciono, evoluciona mi mente, involuciona mi cuerpo, pero un cuchi cuchi no sienta mal a nadie. Lo soportaré, no obstante, y más viendo a la gran Concha Velasco que sigue siendo grande y lo será siempre, en silla de ruedas o en andador.

El caso de Concha Velasco sirve para asimilar el destino, cargar con él y hacerle frente con todo el optimismo y sentido del humor que sea posible. Su hijo ha hecho muy bien buscándole un lugar adecuado a su salud, es una especie de tradición que los padres vivan y críen a sus hijos y que después estos cuiden a sus padres en la ancianidad. Es muy natural y hermoso y saludo a quien lo hace. Pero comprendo que los tiempos han cambiado, los hijos tienen su propia vida, antes y ahora pero ahora mucho más, empezando por las mujeres que son las cuidadoras por excelencia.

Todo ha cambiado, mucho, no nos asiste el derecho a que nuestros hijos vivan su vida y la nuestra, eso los desgastaría, nos encantaría que nos cuidaran ellos, pero creo que, de alguna manera, sería una prueba no de amor hacia ellos sino de egoísmo. Si quieren y pueden, bien. Si no, somos nosotros, los que ya vamos de regreso, quienes debemos retirarnos a que alguien nos cuide en casa, pagándole, o en una residencia.

Para qué nos vamos a engañar, cuando somos viejos nos vamos volviendo solos, regresamos a la soledad que en realidad nunca nos abandonó. Nacemos solos y morimos solos, como Verónica Forqué que, a pesar de que, en teoría, estaba rodeada de público, murió sola y desesperada. La misma Concha Velasco pasó por tragos de desesperación, como ella misma ha confesado.

No hay que tener prejuicios, sólo reconociendo que se tiene un problema, un grave problema, llamado proximidad de la enfermedad y la muerte, se le puede hacer frente mejor. Seamos realistas, además de la caridad, la compasión y comprensión, siempre nos quedaremos nosotros a nosotros mismos, si nos planeamos de antemano el tema. Aún recuerdo lo que dijo esa fiera, ese torbellino de energía y autoritarismo que fue Manuel Fraga cuando se retiró. Por supuesto que siguió trabajando, pero advirtió que iba a prepararse para un buen morir. Y no pasa nada, no hay que tocar madera ni decir aquello de “lagarto, lagarto”, ¿no ven la sonrisa eterna de doña Concha Velasco? Sigue abriendo los cielos. Aunque tengan calima con arena del Sahara.