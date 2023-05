Conde Pumpido y Ramón Sampedro

“Imagino que el mar significa mucho para ti.

Sí. El mar me dió la vida y después me la quitó”

(Ramón Sampedro).

En estos días, estamos asistiendo a una mutación jurídica sin precedentes, que tiene por protagonista al Presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido. La revolución no vendrá de los ediles elegidos en las municipales, por más que a unos les guste el siete o a mi me pirre el ocho de la lista.

La batalla que puede cambiar este país se libra en el Tribunal que acaba de validar la Ley del Aborto de Zapatero. Para consuelo de los justiciables sine die, ha tardado trece años. Bien está lo que bien acaba. Mi pésame a Andrés Ollero, al que supongo temiendo más la cólera de “San” José María Escrivá que la divina.

Daría lo que fuera por ver algunas caritas. Por escuchar algunas charlas de esas de café en la corte madrileña. Asistir a la mustia tez de algún Magistrado, con ojos velados por melancolía. Pero no voy a citar a ninguno de ellos, que nunca se sabe... Ya lo decía Prieto en la IIª República, “hay que cuidar las escuelas y las cárceles, porque de las primeras venimos y en las segundas nunca se sabe si acabaremos.”

A la espera de la reforma del Consejo General del Poder Judicial, solo uno de sus miembros ha tenido la gallardía de dimitir. Un gesto que debería haber sido seguido unánimemente. En todo caso, la justicia, con el sol de abril y más sol de mayo, ha dejado de ser membrillo y algunas hojas verdes le han salido.

Conde Pumpido es gallego, como Feijoó. O quizás no. Pero, sobre todas las cosas, aúna independencia con finura jurídica. Vamos, lo que se dice un librepensador. Ese oficio extinguido en España, según la memoria de la Inspección de Trabajo, ahora también en huelga.

Ya en su día, pese a que fue fundador de Jueces para la Democracia, (mi recuerdo a Claudio Movilla), se opuso a la Ley Corcuera, la de la “patada en la puerta”. Defendió la justicia universal, a la inversa de esa que exoneró a Pinochet y tortura a Julian Assange. Y con su voto, fundamentó la condena a Barrionuevo, en aquel careo que le abrió la puerta hacia los barrotes.

Finalmente ha culminado este milagro, desestimando los recursos contra la Ley de la Eutanasia. Será por ello que quiero evocar a Ramón Sampedro. “Más adentro, más allá del todo/por la sangre y por los huesos”, decía.

Alguien escribirá que este prodigio ocurrió con la Sala de lo Penal más conservadora de la historia en España, si exceptuamos los Tribunales de Orden Público y no sé si exagero. Me dicen que una vez por semana, Carlos Berbell –el de Confilegal- y Enrique Arnaldo peregrinan ante San Judas Tadeo. Ay si el pobre Jesús Cardenal (qepd) levantara la cabeza...

Yo soy más de la alegría por trinchera. Pero por si las moscas y como cuando rezo no se me oye, me persigno todos los jueves ante Santa Rita.