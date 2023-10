Confía en la vida. No estás solo

A lo largo de mi vida me he enfrentado a situaciones muy difíciles, grandes dificultades que me han arrastrado a una especie de infierno interior. Periodos de tiempo en los que no veía una salida o un camino y ni tan si quiera le encontraba sentido a vivir. Era como atravesar un desierto que no tenía fin. Estas experiencias las he vivido varias veces a lo largo mi existencia, algunas más intensas que otras y su duración, en alguna de ellas, fue de varios años.

He podido observar que después de transitar cada una de esas experiencias, ya no volvía a ser la misma persona. Se obró en mí una especie de metamorfosis de la que salí mejorada interiormente, más libre, más compasiva, más humilde y poderosa. No era el fin de mi vida como creía, era el comienzo de una nueva.

A estos periodos de tiempo de tristeza, apatía y recogimiento interior, muchos filósofos y maestros espirituales le llaman “la noche oscura del alma”.

Podría definirlo como una pérdida de identidad y la sensación de un gran vacío. No te identificas con la persona que fuiste, pero tampoco vislumbras la que serás, ni siquiera la que eres en este momento. Simbólicamente vendría a compararse con el gusano de seda que permanece en su capullo durante un periodo de tiempo hasta que sale convertido en mariposa. Necesitó ese tiempo de hibernación para que sus alas se desarrollaran y florecer.

Muchas veces, en esos momentos, me preguntaba por qué se hablaba tanto de felicidad y tan poco del proceso en el que te ves inmerso antes de llegar a ella.

Si estás atravesando un periodo de este tipo, bien por una ruptura sentimental, bien por la pérdida de empleo, por una crisis económica o la pérdida de un ser querido, quiero decirte que no te asustes, todo pasará, no estás solo. De alguna manera, todas las personas que hemos atravesado estos procesos estamos contigo acompañándote desde el corazón.

Por desgracia evolucionamos así, a través de experiencias difíciles y dolorosas. Estás a salvo y protegido, aunque tu ´´ego” te diga lo contrario. Hay luz al final del túnel.

La vida que vive en ti y que hace latir tu corazón sin que tengas que preocuparte de ello, esa que cuida de la naturaleza y del universo, esa inteligencia superior también cuida de ti. Lo ha provisto todo para tu nuevo camino y cuando estés preparado te lo mostrará sin que tengas que hacer ningún esfuerzo.

Confía en la vida y si crees en Dios confía en Dios. No estás solo, al contrario, todo el universo está acompañándote en este proceso de sanación interior.

Os dejo algunas sugerencias que me sirvieron para afrontar esos periodos de oscuridad:

1. Hacer ejercicio físico a diario.

2. Realizar meditación o rezar.

3. Rendirte a lo que la vida te está trayendo en ese momento, pero manteniendo la esperanza de que todo está obrando para tu bien.

4. Entregar constantemente todas tus emociones a Dios, al Universo o a la Conciencia Superior. En lo que cada uno elija creer estará bien.

5. Mantenerte firme en la esperanza y en la Fe de que todo va a pasar y que serás feliz de nuevo.

6. No esforzarte por estar bien, eso te hará daño. Si estás triste, abraza tu tristeza.

7. Leer libros que te nutran interiormente. Busca autores que hayan pasado por lo mismo que tú.

8. Si te sientes muy perdido/a, busca un coach, un psicólogo o un guía que te comprenda y te ayude a superar este reto interior. Mejor si ha pasado por esa experiencia y la ha superado.

9. Puedes tener paz estando triste y abatido, se consigue rindiéndote interiormente a Dios.

“Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad”

Carl Jung.

Si tenéis alguna pregunta o duda, podéis escribirme a:rosa@rosanaranjo,com