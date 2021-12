Confirmado: no son de raza superior

De ninguna manera me alegro de que en Alemania, Austria o Bélgica les vaya tan mal con el virus porque a nosotros nos va cada vez peor y ya veremos qué pasa tras esas maravillosas comidas y cenas navideñas de empresa a las que seguirán las otras comilonas familiares propias de estas calendas. Da la impresión de que ya no hay virus, hacemos vida normal, nos hacinamos, nos besamos, nos arrejuntamos y enfermamos como antes, un resfriado más o menos intenso, que puede ser un covid disfrazado, y a otra diversión, ¡qué bello es vivir! ¡Y morir!

Los que se creyeron razas superiores y culturas superiores al resto se confirma que no lo son: definitivamente, era un bulo. Ni los rubios arios fornidos ni los luteranos libres del yugo de Felipe II, Carlos V y la Casa de Alba han podido, a pelo, con el Sars Cov 2. Sus defensas también han caído y han debido recurrir a las vacunas (aviso de que me acabo de autocensurar una comparación evidente, la autocensura es habitual en el periodista aunque no te vayan a reñir por eso pero por si acaso).

Aún hay resistencia a las vacunas, es lógico, no es fácil dejar de ser el rey del mambo, eso debe ser lo que sienten los antivacunas con su disidencia a tener que entrar por el aro de las masas adormecidas y engañadas. Escribí no hace mucho un artículo, “ Cerco a los no vacunados ”, y me llegaron correos electrónicos -no uso redes pero pueden ustedes descargarse en ellas también si lo desean, eso que se ahorran en terapias-, correos en los que unos me instaban a medirme dialécticamente en sus canales de YouTube y otros me preguntaban si lo que quería era meterlos en campos de concentración o fusilarlos. Cuando contestaba que yo no quiero campos de concentración ni fusilamientos ni me mido a esas celebridades que niegan las vacunas porque no tengo tanta capacidad intelectual o aconsejaba que si querían un show para distraerse tienen Tele 5 o La Sexta, me replicaban que no tenía huevos para un debate y era verdad, los huevos los tenía en el frigorífico para cocinarme una tortilla afrancesada.

Me dolió y me duele bastante esa pose de superioridad de ciertos países de la UE en relación con los latinos en general y con nosotros los íberos en particular. Nada de darles dinero a esos vagos que se lo gastan en las tabernas, nos decían los alemanes a los que tanta deuda externa se les perdonó a pesar de que provocaron las dos guerras mundiales. Nada de subvenciones a esos indolentes, afirmaban los de los países bajos siendo ellos paraísos fiscales y reyes de la exposición pública de mujeres en escaparates son fines de prostitución legalizada o tolerada.

A pesar de que yo aspiro a una España industrializada y digital, miren por donde el turismo de este personal que viene a tostarse aquí nos ha venido bien para vacunarnos nosotros y ellos con sus economías de exportación, industriales y tecnológicas han creído que podrían vencer al microbio y han pasado del pinchazo y ahora han tenido que salir corriendo en busca de un practicante que les dé el puyazo mientras que otros se iban a quemar enseres porque les quitan libertad para ser ignorantes. Y es que es verdad, uno tiene derecho a ser ignorante pero los demás tenemos derecho a hacerles la vida imposible porque este tipo de ignorancia es especialmente peligrosa para el común de los mortales.