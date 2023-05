Congruencia

¡Qué importante es en la vida ser congruente! Ya nos lo advertía Víctor Hugo: «Cambia tu opinión, pero mantén tus principios; cambia tus hojas, pero manten tus raíces», la fidelidad a uno mismo, a los propios principios, a lo que uno es y a lo que aspira a ser, es la piedra angular de la confianza y de la armonía interior. Esto no quiere decir que no se pueda cambiar de opinión, al igual que hacemos reformas en el salón para acomodarlo más a nuestros gustos y necesidades pero no echamos a bajo la casa hasta los cimientos...