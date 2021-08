Contrasten noticias, no manipulen

Hay algo sagrado en el periodismo y es contrastar con otras fuentes lo que se está afirmando. Algunas veces el tema es tan trivial o evidente que no hace falta ni contrastarlo pero es que es muy habitual que te estén poniendo verde muy finamente, con eso que llaman información, con una supuesta noticia, y no se le dé a la persona o institución vejada la oportunidad de ofrecer su versión. Una cosa es dejar claro que se está opinando, utilizando la libertad de expresión y siempre un respeto y la presunción de inocencia hacia el otro -aunque la opinión permite ciertas licencias pero nunca el insulto directo y grave ni la acusación sin pruebas- y otra que nos estén vendiendo un programa como informativo y encima sus emisores se autobesen afirmando que son independientes.

De la información a la propaganda sólo hay un paso y cuando se está “informando” de algún aspecto del que se pueda deducir que el otro es una especie de delincuente ya se ha entrado en la propaganda. En Sevilla tenemos esa “guerra mediática” más o menos descarada entre RTVA y RTVE, una con el PP-Vox-Ciudadanos detrás y la otra sin poder evitar que le envíen consignas desde Madrid. Después está el duelo privado SER-COPE, por ejemplo.

Ambos sectores de los medios, el público y el privado, tienen por encima de ellos mismos la constitución y los códigos deontológicos. Eso sin mencionar sus libros de estilo. Pero ya sabemos que todos estos elementos existen porque el humano arregla el mundo en un papel o en una pantalla apretando teclas como estoy haciendo yo ahora inútilmente porque lo que denuncio va a seguir igual, per saecula saeculorum. Los medios privados te dicen que ellos tienen su línea editorial y que con su dinero hacen lo que les da la gana. Es falso, no se puede hacer lo que a uno le dé la gana sino hay que hacer periodismo. La COPE tiene un espacio que se llama “Línea Editorial” y ahí puede expresar su tipo de pensamiento, todo lo demás está sometido al rigor, no a la propaganda ni incluso al insulto.

En los medios públicos el tema es mucho más grave. Les pongo dos de los ejemplos que me han inspirado esta columna. RNE en Andalucía hace unas jornadas “informó” de dos noticias . Una se refería a la persona que ha muerto por el mosquito del Nilo. La causa -dijeron- que la Junta no ha cumplido con su obligación debidamente. Oigan, están llamando ustedes delincuentes a quienes nos gobiernan y cosas peores. Aparece la voz del alcalde de Coria del Río (del partido Andalucía Por Sí) confirmando lo que han dicho los periodistas: que la Junta no cumple. ¿Y por parte de la Junta quién habla? Nadie, ahí aquedó la información que no es información, es propaganda socialdemócrata y aliados que se remataba afirmando que el ayuntamiento pretende llevar a la Junta a los tribunales “por lo penal”. Oigan, ¿y ni, aun así, buscan ustedes la otra versión estando en un medio público? La otra noticia hablaba de la necesidad de implantar una legislación que protegiera definitivamente de la especulación a la playa de Conil “a la que la Junta ha negado su protección para impedir la especulación en el futuro”.

En la primera noticia la Junta era una especie de asesina, en la segunda una promotora de la especulación, en ninguna se le dio la oportunidad al atacado de defenderse. Al contrario, quien habló como fuente fue una portavoz de Ecologistas en Acción.

Vengo tragándome estos enormes sapos toda mi vida periodística y duelen más ahora cuando eres profesor de periodismo, igual que me joden enormemente los insultos y mentiras que desde diversos medios de derechas se les lanzan a los políticos del PSOE-Podemos. Hablo de medios, de las redes sociales para qué, eso es peor que la selva donde, al menos, existen leyes, lo de la ley de la selva implica una ley, en las redes no hay leyes salvo cuando aparece un pezón, teniendo al mismo tiempo páginas porno a disposición de cualquiera. Ahora espero que cuando mis colegas progres vuelvan a cargar contra la manipulación de Canal Sur lo hagan también contra la de RTVE, que disimulen un poco al menos.